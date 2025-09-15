El PPdeG celebra los nombramientos de las gallegas Irene Garrido y Rosa Quintana en el PP nacional

El Partido Popular de Galicia ha celebrado este lunes los nombramientos de las dos diputadas en el Congreso, Irene Garrido y Rosa Quintana, en los equipos de economía y pesca del PP a nivel nacional.

Tal como ha explicado el partido en un comunicado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció este fin de semana el refuerzo en estas dos áreas, que contarán a partir de ahora con las dos representantes gallegas.

Así, Garrido fue nombrada coordinadora de Economía como parte de la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, que está encabezada por Alberto Nadal. La viguesa, doctora en Ciencias Empresariales, fue presidenta del ICO y secretaria de Estado de Economía del gobierno de Mariano Rajoy.

Por su parte, Quintana se encargará de la política pesquera del PP, bajo la coordinación de Carmen Crespo, nueva coordinadora de la Política Rural del partido. "Es una de las personas que más sabe del mar", reivindicó Feijóo sobre Rosa Quintana. Doctora en Biología, fue conselleira de la Xunta durante más de 14 años.

Ante esto, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha destacado estas designaciones, que "vuelven a demostrar que Galicia es un referente en todos los ámbitos para el resto de España", asegurando que Garrido y Quintana serán "parte fundamental de la llegada de otro gallego, Feijóo, a la presidencia del Gobierno de España".

También la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha celebrado el nombramiento de Garrido, una "acertadísima" elección por parte de Feijóo al ser una persona "muy preparada" y con una "dilatada experiencia".

"Me gustaría destacar que este nombramiento otorga a Vigo un importante peso a escala nacional en nuestro partido, el partido que está llamado a gobernar España más pronto que tarde. Y ese peso se adquiere además en un área tan importante como la de economía. En un momento en el que nuestro país necesita propuestas serias, contar con alguien como Irene es una auténtica garantía", ha añadido Sánchez.