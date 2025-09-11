Feijóo contrató 13 informes a la consultora vinculada a Montoro cuando presidía la Xunta de Galicia

El Gobierno gallego, con el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente, contrató entre 2009 y 2011 un total de 13 informes a Equipo Económico (EE), el despacho fundado por Cristóbal Montoro, el que fuera ministro de Hacienda bajo el mandato de Mariano Rajoy (PP). Uno de los estudios, cuya factura se pagó a finales de 2009, se centró en la situación económico financiera de las entonces cajas gallegas.

Así lo refleja el listado de expedientes que el Gobierno gallego ha trasladado al BNG a raíz de una solicitud de documentación en el Parlamento de Galicia, al que ha tenido acceso Europa Press. Tanto la portavoz de Facenda del Grupo del BNG, Noa Presas, como el secretario xeral técnico de la Consellería, David Cabañó, han debatido sobre los informes en el marco de la Comisión parlamentaria de Economía, Facenda e Orzamentos.

Además de anticipar que irán a la Consellería a ver el contenido de los informes, de los que quieren una copia, Presas ha centrado sus críticas en el estudio relativo a la situación económico financiera de las cajas de ahorros y ha insistido en saber si el análisis "encargado a la trama Montoro" está "detrás del fiasco" de las mismas, así como cuál es el papel de Equipo Económico en su "bancarización".

Además de defender que los expedientes se ajustaron a los procedimientos administrativos legales correspondientes, sobre el informe relativo a las cajas, Cabañó ha defendido que se hace un análisis de sus indicadores, y que, ante "el más que previsible escenario de movimientos que se estaba produciendo, concluye con cinco posibles alternativas, sin decantarse por ninguna de ellas".

"No habla de ningún tipo de bancarización", ha continuado, antes de recalcar que los decretos que determinaron el futuro de las cajas gallegas son muy posteriores a la fecha en la que se encargó el estudio a Equipo Económico.

Además, Cabañó ha incidido en que el Ejecutivo autonómico no solo pedía informes sobre las cajas a consultoras externas con el PP al frente, sino que también ha detallado varios que ha atribuido al bipartito.

En total, los 13 informes cuyas facturas se pagaron entre 2009 y 2011 suman los 172.838 euros que ya había confirmado el Gobierno gallego, y todos ellos fueron suscritos antes de que Montoro fuese ministro de Rajoy.