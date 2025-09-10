El Gobierno plantea para Galicia cuatro áreas de cercanías ferroviarias

El Gobierno plantea que Galicia tenga cuatro grandes áreas de servicios ferroviarios de cercanías: A Coruña, Vigo, el eje atlántico y el interior. Así lo ha dado a conocer este miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una intervención en el Congreso en respuesta al diputado del BNG Néstor Rego.

El Ministerio de Transportes encargó un estudio de análisis de nuevos servicios ferroviarios para la movilidad cotidiana en Galicia y las conclusiones serán presentadas antes de que termine 2025. Mientras, Puente ya ha avanzado que el documento propone implantar en la comunidad gallega cuatro áreas de cercanías, así como una complementaria a mayores.

El titular de Transportes concretó durante su intervención que estas zonas se corresponderían con las inmediaciones de las ciudades de A Coruña y Vigo, el eje atlántico y la línea interior, a las que se sumaría el tendido de ancho métrico.

Este estudio preliminar busca ayudar a definir el servicio, que tiene una alta demanda. Así, el objetivo es mejorar "sensiblemente" la movilidad en Galicia, para lo que se están analizando todos los tráficos posibles que vertebran la comunicación ferroviaria en la comunidad, incluídos servicios regionales y de media distancia, según confirmó Puente.

La diputada y secretaria de Transportes e Mobilidade Sustentable del PSdeG, Patricia Otero, valoró los avances presentados por Puente. Otero señaló que el Ejecutivo central ha promovido la llegada de la alta velocidad en Galicia y la construcción de cinco estaciones intermodales desde 2018.

"Se avanza. En materia de infraestructuras ferroviarias, los avances son más lentos de lo que nos gustaría, pero en perspectiva son avances importantes y van a buena velocidad. Galicia tiene una orografía muy compleja y cualquier avance requiere un mayor esfuerzo presupuestario y de complejidad e ingeniería que en otros territorio", señaló Puente.

El BNG

Néstor Rego, por su parte, ha valorado "a priori" el esquema que recoge el estudio y señala que los gallegos esperan que antes de terminar la legislatura estén en funcionamiento las nuevas líneas. "É o BNG quen situou na axenda do Estado a necesidade de trens de proximidade, mentres outros se limitaban a presumir do AVE ou a pedir máis rapidez na conexión con Madrid", indicó el nacionalista.

Así, el BNG considera "urxente" que se cumplan los plazos e indicó que la prioridad para la mayor parte de los gallegos no es la alta velocidad, sino garantizar la movilidad cotidiana con servicio ferroviarios fiables, frecuentes y accesibles. Así, Rego pidió modernizar las conexiones A Coruña–Ferrol, A Coruña–Lugo y Ferrol–Ribadeo, en la salida sur de Vigo para la conexión con Portugal y la mejora de la línea del Miño.

El nacionalista, además, reclamó que se recuperen servicios suprimidos durante la pandemia, como el tren nocturno Monforte-Barcelona, y corregir las discriminaciones en cuanto a los precios de Cercanías. "Ferrol segue a ser a cidade peor comunicada por tren da Galiza, con tempos de viaxe inasumíbeis no século XXI. É urxente modernizar as infraestruturas e renovar o material rodante", añadió Rego.

El AVE, añadió el diputado del BNG, llegó con 30 años de retraso y no garantiza una buena conexión con Ourense. Así, Rego considera que el Gobierno "debe estar á altura e saldar dunha vez por todas" las deudas históricas con Galicia. A este respecto, Puente se ha mostrado dispuesto a "seguir avanzando de manera constructiva" con el BNG para "cumplir los acuerdos" y "mejorar las infraestructuras" ferroviarias gallegas.