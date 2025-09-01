Ya es oficial: afectados por los incendios en Galicia pueden pedir las ayudas de hasta 132.000 € por vivienda

Este sábado se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) las ayudas de la Xunta para los afectados por los incendios. Desde hoy, lunes 1 de septiembre, todas las personas que hayan perdido sus viviendas, explotaciones agroganaderas, negocios o instalaciones municipales debido a los incendios forestales que han afectado a Galicia durante el verano de 2025 pueden solicitar las medidas urgentes para la reparación de los daños causados.

A partir de hoy hay 16 oficinas de atención a los damnificados por los incendios, con 50 técnicos de la Xunta, que tramitarán estas solicitudes en colaboración con el personal municipal que sea necesario. Por el momento no hay una cifra presupuestaria total. Rueda afirma que "nadie con necesidad va a quedar sin recibir las ayudas".

Ayudas para la vivienda

Según datos de la Xunta, 144 viviendas han resultado dañadas a causa de los incendios forestales que han afectado a Galicia durante el verano de 2025: ocho de ellas eran viviendas habituales, 42 eran segundas residencias, y el resto estaban abandonadas o en estado de ruina.

En el caso de las viviendas habituales, se podrá acceder a una ayuda de hasta 132.000 euros para su rehabilitación. Además, se contempla una ayuda complementaria de 16.200 euros para la reposición de mobiliario, ropa y útiles domésticos.

Para las segundas residencias, la ayuda para reconstrucción o adquisición de una nueva propiedad será de hasta 60.000 euros, a la que se suma una ayuda complementaria de 5.400 euros destinada también a mobiliario, ropa o instrumentos domésticos.

Las personas que se hayan quedado sin hogar podrán optar a ayudas al alquiler temporal, con una cobertura del 100 % del coste, junto con un apoyo económico de 600 euros para cubrir gastos como hoteles o mudanzas mientras dure la reconstrucción o la búsqueda de una nueva vivienda.

Otras indemnizaciones y ayudas

Además de las ayudas para las viviendas, también se destinarán determinadas cuantías por daños físicos a las personas, a las explotaciones agroganaderas y forestales, negocios y sector industrial, concellos y servicios municipales, espacios públicos y otras indemnizaciones.

Personas físicas

Se contempla una indemnización de 87.500 euros en caso de fallecimiento o incapacidad permanente absoluta. En el caso de personas heridas, se prevé una ayuda de 120 euros por día de hospitalización.

Explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales

Las ayudas alcanzan un máximo de 200.000 euros para reparar maquinaria o equipos afectados, y hasta 750.000 euros por la pérdida total o parcial de producción.

En cultivos específicos, se establecen ayudas de 12.700 euros por hectárea de viñedo quemada y 1,22 euros por kilo de castaña perdido.

Además, los titulares de cultivos de cereal podrán recibir hasta 30.000 euros para la siembra y reposición de cosechas, y 12.000 euros para infraestructuras dañadas.

Negocios y sector industrial

Los negocios podrán acceder a ayudas de hasta 600.000 euros anuales por daños en maquinaria, vehículos o instalaciones. En casos extraordinarios, como instalaciones industriales con especial impacto socioeconómico, las ayudas podrán llegar hasta 1,5 millones de euros.

Concellos y servicios municipales

Los ayuntamientos recibirán apoyo económico por los gastos derivados de la extinción de incendios, limpieza, reparación de vehículos y alojamiento de personas evacuadas. La cuantía exacta se determinará mediante convenios entre la Xunta y cada concello.

Espacios públicos

Se destinan 500.050 euros para la reparación de miradores, barandillas, carteles y otros elementos de uso público dañados por los incendios.

Incendios forestales en Galicia este verano 2025

Los incendios en Galicia devastaron un área semejante a la suma de sus siete principales ciudades. Según los datos de la Xunta, la superficie quemada asciende a 88.920 hectáreas, lo que supone el 3,01% del territorio gallego.

En la actualidad no existe ningún incendio activo en Galicia, al menos, entre los superiores a 20 hectáreas. Fue durante la mañana de ayer, domingo, cuando se terminaron de apagar los tres mayores incendios de esta ola que ha dejado un agosto negro en la comunidad.

La provincia de Ourense ha sido, sin duda, la gran damnificada, siendo el incendio de Larouco el más grande de la historia de Galicia, con una dimensión final de 31.778,18 hectáreas.