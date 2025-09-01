Aemet avisa de lo que llega a Galicia este otoño: "Probabilidad alta de que sea más cálido de lo normal"

El verano de 2025 ha sido uno de los más calurosos de España, junto al de 2022, desde 1961, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a falta de los datos definitivos. Hoy damos la bienvenida a septiembre y ponemos el foco en el otoño, que también se espera que sea más seco y cálido de lo normal.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, Francisco Infante, ha confirmado la alta probabilidad que existe de vivir un otoño mucho más seco y cálido de lo normal en la comunidad, aunque hace especial hincapié en que "son probabilidades" y "no se puede adelantar nada más".

Uno de los veranos más secos de la historia

Según informan desde Europa Press, eltiempo.es indica que la temperatura media de este verano ha sido de 24,7ºC frente a los 24,6ºC de 2022, lo que supone 2,1ºC por encima de lo normal en el periodo 1991-2020 (24,6ºC). Estos datos "evidencian" que no estamos ante "el calor de siempre", según ha afirmado eltiempo.es.

Además, añade que ha sido un verano seco. Así, indica que mientras en el noreste ha sido "normal" en muchas áreas, en el sur, centro y todo el oeste el verano ha sido de ligeramente seco a muy seco. En Vigo o Pontevedra, por ejemplo, ha llovido entre un 40% y 50% menos de lo normal. Mientras que en Lugo, la anomalía es del casi -65%, y en Molina de Aragón (Guadalajara) alcanzan el -59%", indica Europa Press.

La ola de calor vivida entre el 3 y el 19 de agosto fue la más larga registrada en España y "la más intensa" desde que hay registros desde los años 70. Según explica eltiempo.es, según recoge Europa Press, "las anomalías de cálidas a extremadamente cálidas fueron las más frecuentes este verano y las más destacadas se han concentrado en zonas del interior, este y Galicia".

También dicen que "algunos de los ejemplos señalados por el portal meteorológico son el de Ourense, con una anomalía de 2,9ºC por encima en la temperatura media; o Vigo o Pontevedra, que se quedan 2,7ºC por encima".

Predicciones para este otoño en Galicia

El meteorólogo Francisco Infante ha señalado que, tras un verano marcado por la falta de lluvias, Galicia podría enfrentarse a un otoño con condiciones poco habituales. "El verano ha sido seco", afirmó, y las previsiones apuntan a que esta tendencia podría continuar en los próximos meses.

"Para Galicia hay una probabilidad alta de que el otoño sea más cálido de lo normal", explicó Infante, quien también advirtió de un posible descenso en las precipitaciones: "Es una probabilidad no tan alta, pero sí que se observa que sea más seco de lo normal".

El experto insistió en que, si bien se trata de predicciones, es importante prestar atención a los posibles efectos que podría tener un otoño con menos lluvia en una región acostumbrada a altos niveles de precipitación en esta época del año.

"Hay que tener en cuenta que octubre y noviembre son los meses más lluviosos en Galicia, vamos a ver cómo afecta desde el punto de vista de déficit de precipitación y qué consecuencias puede tener eso", señaló.

Infante recordó, sin embargo, que estas previsiones no son certezas absolutas: "No se puede adelantar nada más, esto son probabilidades. No quiere decir que se vaya a producir con seguridad, aunque hay probabilidad de que sí".