El humo de un motor de un tren A Coruña - Vigo obliga a desalojarlo a su paso por Santiago

El tren regional 12431, con salida de A Coruña a las 15:39 y con destino a Vigo-Guixar, ha tenido que detener su trayecto a la altura de Santiago de Compostela debido a que salía humo de la zona del motor, según han reportado algunos viajeros.

Así, en su parada por la capital gallega, en el proceso de subida y bajada de pasajeros en este lugar, fueron alertados los usuarios para abandonar el vehículo, y trasladados desde la vía 1 hasta una zona más alejada de las propias vías por seguridad.

Ahora, emprenderán el resto del viaje en autobuses para llegar a su destino, en una incidencia marcada tras retomar la normalidad en el tráfico ferroviario, que tuvo la línea entre Galicia y Madrid cortada debido a la afección de los incendios forestales.