Fin de semana pasado por agua en Galicia: lluvias frecuentes y aviso amarillo por oleaje en estas zonas

El tiempo ha dado un giro de 180 grados en Galicia, dejando atrás las olas de calor y los días de playa bajo el sol. La última semana de agosto ha llegado cargada de lluvia en gran parte del territorio gallego, y este fin de semana prácticamente toda la comunidad se despedirá del mes bajo el agua.

Tal y como apunta Meteogalicia, hay un "100% de humidade na maior parte de Galicia quedando gran parte do territorio durante esta fin de semana con valores por riba do 80%". Esto ayudará a sofocar los incendios que todavía están presentes en la comunidad.

Fin de semana pasado por agua en Galicia

Galicia se prepara para un fin de semana marcado por la inestabilidad atmosférica, con lluvias frecuentes y cielos mayormente cubiertos. La llegada de sucesivos frentes atlánticos seguirá afectando a la comunidad gallega durante los próximos días, dejando un ambiente húmedo.

Este viernes, la costa de A Coruña permanece en aviso amarillo debido al fuerte oleaje, consecuencia directa del paso de un frente que atraviesa el norte peninsular. La situación marítima también ha obligado a activar alertas en otras zonas del litoral cantábrico, como Lugo, Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa.

Durante el sábado, aunque la estabilidad aumentará en buena parte de España, Galicia seguirá siendo una excepción. El paso de nuevos frentes atlánticos mantendrá el cielo cubierto y dejará precipitaciones que se intensificarán por momentos.

Para el sábado Meteogalicia establece aviso amarillo en todo el litoral coruñés por "vento forte do suroeste entre Sisargas e Estaca de Bares". La alerta se mantiene entre las 12:00 y las 19:00 horas.

Para el domingo, no se prevén grandes cambios. Galicia continuará bajo la influencia de sistemas atlánticos que seguirán generando nubosidad abundante y lluvias repartidas a lo largo del día.

Meteogalicia mantiene el aviso amarillo en el litoral de A Coruña desde las 15:00 horas en adelante, y añade que una profunda borrasca situada al oeste de Irlanda dejará olas por encima de los 4 metros en Fisterra y Estaca de Bares.

De cara a la primera semana de septiembre, la Aemet informa que "las precipitaciones serán más abundantes de lo habitual para esta época del año en Galicia y puntos de Canarias, mientras que en el resto estarán en torno a los valores normales o algo por debajo".