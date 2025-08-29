Las ayudas de la Xunta por los incendios en Galicia: 132.000 euros para viviendas y hasta 1,5 millones para industria

Los afectados por los incendios en Galicia podrán solicitar desde este lunes las ayudas de la Xunta Xunta de Galicia

El Consello de la Xunta se reunió este viernes de forma extraordinaria en Ourense, capital de la provincia más afectada por la ola de incendios que afectaron a Galicia en las últimas semanas.

Tras la reunión, el presidente gallego, Alfonso Rueda, informó a los medios sobre la aprobación de ayudas destinadas a los afectados por los incendios. Estas ayudas se dirigirán tanto a paliar los daños en viviendas como a restaurar viñas y explotaciones ganaderas.

"Esta es la provincia que más ha sufrido por los incendios y es el lugar idóneo para celebrar este Consello", señaló Rueda, quien también agradeció la labor de los servicios de extinción.

El presidente añadió: "Es una alegría poder decir que en este momento no hay ningún incendio activo en Galicia", tras una ola de incendios que dejó 663 focos en toda la comunidad, afectó a 62 concellos, obligó a evacuar a 400 personas y provocó más de 2.000 confinamientos en residencias de mayores.

Balance aproximado de daños

Según los datos aproximados recopilados por la Xunta, unas seis explotaciones ganaderas resultaron afectadas y 144 viviendas sufrieron daños por el humo. De estas, ocho eran viviendas habituales, 42 segundas residencias y el resto estaban en ruinas o abandonadas. Asimismo, 32 personas están siendo investigadas, y 11 han sido detenidas por provocar incendios.

Rueda subrayó que la prioridad del gobierno autonómico es reconstruir las viviendas habituales de quienes vieron sus hogares afectados o destruidos. También, habrá fondos destinados a la restauración de segundas o terceras residencias, siguiendo un esquema similar al de la gran ola de incendios de 2022, que afectó especialmente a O Courel (Lugo) y Valdeorras (Ourense).

"Queremos ejecutar con rapidez y con sencillez las ayudas", señaló Rueda. De esta manera, a partir del lunes estarán funcionando 16 oficinas de atención a los afectados por los incendios, con 50 técnicos de la Xunta, que tramitarán estas solicitudes en colaboración con el personal municipal que sea necesario.

El objetivo es eficacia y rapidez en el pago, para que los trámites sean ágiles y los pagos también. Hoy las consellerías han dado sus órdenes de ayuda, que mañana se publicarán en el Diario Oficial de Galicia. A partir del lunes, las personas damnificadas podrán empezar a solicitar las ayudas sin esperar a una convocatoria formal por parte de las consellerías.

Indemnizaciones y ayudas

Todas las ayudas serán publicadas este sábado, 30 de agosto, en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para su consulta:

Personas físicas

875.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad absoluta.

120 euros diarios en caso de lesiones menores.

Viviendas

Viviendas habituales: hasta 132.000 euros para rehabilitación. Si no es posible, hasta 16.200 euros para mobiliario en nueva vivienda.S

Segundas viviendas: se suma a los 60.000 para la reconstrucción o adquisición de una nueva propiedad, una ayuda complementaria de 5.400 euros para reponer el mobiliario, ropa o instrumentos domésticos.

Ayudas complementarias: cobertura del 100 % del alquiler temporal, más 600 euros adicionales para hotel y gastos de mudanza durante los primeros días.

Explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales

Hasta 75.000 euros por pérdidas totales o parciales.

15.000 euros para alimentación complementaria de ganado y abejas.

Por muerte de ganado y desaparición de colmenas: 1.600 euros por animal mayor.

Reforestación: hasta 100 euros por hectárea.

Reparación de maquinaria usada en extinción: hasta 55.000 euros.

Reparación de fincas privadas (pistas, cierres, sistemas de riego): hasta 15.000 euros.

Negocios y sector industrial

Hasta 600.000 euros por año en daños de maquinaria, vehículos o instalaciones.

En caso extraordinario, instalaciones industriales con impacto socioeconómico, las ayudas pueden alcanzar 1,5 millones de euros.

El sector turístico será valorado posteriormente debido a cancelaciones y pérdida de visitantes.

Concellos y servicios municipales

Gastos en extinción de incendios, limpieza de espacios, reparación de vehículos y alojamiento de personas evacuadas.

La cuantía exacta se acordará próximamente mediante convenios con los concellos.

Explotaciones agrícolas específicas

Titulares de cultivos de cereal: hasta 30.000 euros para siembra y reposición de cosechas.

Hasta 12.000 euros para reponer infraestructuras dañadas.

Espacios públicos

500.050 euros destinados a la reparación de miradores, barandillas, carteles y otros elementos afectados.

Rueda aseguró que la prioridad del gobierno autonómico es reconstruir las viviendas habituales de quienes vieron sus hogares afectados o destruidos, así como apoyar la recuperación de explotaciones y espacios públicos, siguiendo el modelo aplicado tras la ola de incendios de 2022 en O Courel (Lugo) y Valdeorras (Ourense).

