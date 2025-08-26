Rueda avala las medidas de Feijóo contra los fuegos y vería "fantástico" más control a los pirómanos

Rueda, durante la visita al centro de coordinación operativa integrada (Cecopi) por los incendios. Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, avala las medidas propuestas este lunes por el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que ha considerado "fantástico" tener "más controlados" a los pirómanos.

"La propuesta de tenerlos cuanto más controlados mejor y evitar que vuelvan a delinquir, aparte de descubrir a los que todavía no han sido detenidos, a mí eso me parece fantástico", ha señalado el máximo mandatario gallego en declaraciones a medios este martes frente al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en Ourense.

En palabras del presidente de la Xunta, "sería muy conveniente" tener "más control, más seguimiento y más medidas" para "evitar que se vuelvan a cometer estos delitos". "Hemos visto de lo que son capaces los pirómanos, en el peor de los sentidos", añade.

Rueda recuerda, además, que "la inmensa mayoría" de los incendios que han asolado la comunidad autónoma "durante todos estos días" han sido "incendios provocados". "Eso no lo olvidemos nunca", ha añadido.

Entre las 50 medidas propuestas por el presidente del PP, se encuentran la creación de un registro nacional de pirómanos, que estos estén geolocalizados, la profesionalización de la Protección Civil, más ayudas y sin impuestos, y más apoyo a la ganadería y al mundo rural.

"Muchas de las cosas que hablamos y muchas de las cosas que yo creo voy a hacer estaban en esas medidas", ha añadido el presidente de la Xunta.