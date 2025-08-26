Rueda anuncia que las ayudas post incendios saldrán este sábado "si es posible"

Vista de los incendios del Macizo Central, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que las ayudas post incendios se publicarán "de manera inmediata" este sábado "si es posible" para que los damnificados por la ola de incendios en Galicia "puedan empezar a hacer sus solicitudes" y "comenzar a recibir las ayudas cuanto antes".

Así, lo ha anunciado este martes en declaraciones a medios frente al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) en Ourense, y ha recordado, además, que la Xunta celebrará este viernes un "consejo extraordinario" para aprobar las ayudas que estarán dirigidas tanto al sector vitivinícola como a viviendas y a prevención.

El máximo mandatario gallego ha indicado que, este viernes, la Xunta "intentará tener" una "aproximación" al número de viviendas dañadas, en base a los datos aportados por los municipios afectados que "son los que mejor conocen las situaciones".

"El viernes no tendremos un diagnóstico exacto, pero intentaremos que se acerque lo máximo posible, pero para ya tener una valoración más exacta tendrá que pasar un poco de tiempo más", ha añadido.

Ayudas del Gobierno Central

Rueda espera que las ayudas convocadas este martes por el Consejo de Ministros "cubran todas las casuísticas" que la comunidad autónoma ha tenido durante la ola de incendios, así como que se puedan pagar "rápido", y señala la necesidad de que "su tramitación sea sencilla", porque, añade, "bastante tienen los damnificados para meterles una tramitación farragosa".

"Eso es lo que define una buena convocatoria de ayudas, rapidez en la convocatoria, sencillez en la tramitación y rapidez en el pago, si eso también lo hace el Gobierno central, pues estará bien hecho", ha añadido.

Alfonso Rueda ha incidido en que aguarda un "esfuerzo conjunto" que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "comprometió", para actuar de manera "coordinada" sobre "los mismos daños" y "el mismo territorio".

Colaboración entre Comunidades afectadas

Asimismo, Rueda ha dejado la puerta abierta, además, a "cooperar" con otras comunidades autónomas, según ha propuesto el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón (PSOE), este lunes en una rueda de prensa, para abordar con las comunidades autónomas limítrofes un trabajo conjunto y garantizar, así, una respuesta "mucho más rápida y eficaz" ante los incendios forestales.

"Toda esta coordinación está bien, es una demostración de que todo esto no es solo una cuestión de un territorio concreto en el que se produce el incendio, es mucho más global", ha añadido.