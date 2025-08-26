El gran incendio de A Pobra do Brollón (Lugo) arrasa ya 800 hectáreas y obliga a la UME a intervenir

Un vecino apesadumbrado por el incendio de Cualedro, en Ourense. Brais Lorenzo / EFE.

Galicia vive otro episodio crítico en la campaña de incendios forestales, con varios frentes abiertos que suman ya miles de hectáreas arrasadas. La situación más grave se localiza en el municipio lucense de A Pobra do Brollón, donde un fuego declarado en la parroquia de Abrence mantiene en vilo a la población y ha obligado a desplegar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El fuego de A Pobra, el más grave del día

El incendio se inició en la tarde del lunes y afecta a unas 800 hectáreas, según las últimas estimaciones. La Xunta decretó la Situación 2, medida de carácter preventivo que se activa cuando las llamas ponen en peligro a núcleos habitados. En este caso, las aldeas de Golmar, en A Pobra, y las de Conceado y San Pedro, ya en Quiroga, se encuentran amenazadas.

El operativo desplegado es de gran envergadura con 7 técnicos, 32 agentes, 39 brigadas, 36 motobombas, 5 palas, 5 helicópteros y 12 aviones, además de los refuerzos de la UME.

Otros incendios activos en Galicia

Junto al de A Pobra, hay otros tres incendios de gran tamaño que siguen activos:

A Fonsagrada (Lugo) : declarado en la madrugada de este martes en la parroquia de San Pedro de Río. Afecta a unas 20 hectáreas y en la zona trabajan 4 agentes, 10 brigadas, 10 motobombas, 1 pala, 2 helicópteros y 2 aviones .

Avión (Ourense) : comenzó el domingo por la tarde en la parroquia de Nieva y ha calcinado unas 250 hectáreas . En las tareas participan 3 técnicos, 22 agentes, 40 brigadas, 23 motobombas, 5 palas, 9 helicópteros y 6 aviones .

Carballeda de Valdeorras (Ourense): sigue activo el incendio más extenso de esta ola, con unas 4.700 hectáreas quemadas en la parroquia de Casaio. El fuego entró desde Castilla y León y obliga a un despliegue masivo de medios: 10 técnicos, 51 agentes, 81 brigadas, 41 motobombas, 4 palas, 13 helicópteros y 11 aviones.

Focos estabilizados en Ourense

La Consellería do Medio Rural informó de que permanecen estabilizados varios incendios de gran magnitud en Ourense, entre ellos:

Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso , que afectan en conjunto a unas 19.000 hectáreas .

Larouco-Seadur , con más de 30.000 hectáreas arrasadas en varios municipios ourensanos y lucenses, incluido Quiroga.

Oímbra y Xinzo de Limia , unidos en un gran incendio que alcanza las 17.000 hectáreas y se extiende a múltiples concellos de la comarca de Verín.

A Mezquita-A Esculqueira , con unas 10.000 hectáreas , que afecta también a Zamora y donde colaboraron medios portugueses.

Carballeda de Avia-Beade , con unas 4.000 hectáreas afectadas.

Vilardevós, con alrededor de 900 hectáreas quemadas.

Incendios controlados

Otros focos se encuentran ya bajo control, como el de Carballedo-A Cova (100 hectáreas), Montederramo-Paredes (120 hectáreas) o el de Maceda (3.500 hectáreas), este último con intervención de la UME.

Desactivada la Situación 2 en Ourense

En paralelo, la Xunta ha confirmado la desactivación de la Situación 2 en toda la provincia de Ourense, decretada hace dos semanas por la ola de incendios. Esto supone una cierta mejora, aunque los trabajos siguen siendo intensos en la provincia más castigada de Galicia.