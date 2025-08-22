Rueda, tras las protestas de ayer: "Algunos estuvieron de vacaciones como si no hubiera incendios"

Rueda durante la visita a los viñedos de la Bodega Tapias Mariñán afectados por los incendios Rosa Veiga - Europa Press

"Algunos estuvieron de vacaciones como si no hubiera incendios". Así ha respondido este viernes, en declaraciones a medios, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en relación a la presencia de dirigentes de la oposición en las concentraciones convocadas este jueves en 17 municipios de Galicia contra la "política forestal del PP".

En declaraciones a los medios, ha señalado que él "respeta siempre todas las concentraciones" así como a los que participan en las mismas, y ha recordado que "estuvieron de representantes políticos" porque "entendieron que el primer día que merecía romper sus vacaciones era ayer" y no antes.

"Allá cada uno, yo creo que la gente juzga los comportamientos de todos", ha añadido Alfonso Rueda.

Miles de participantes

En el conjunto de Galicia, miles de personas secundaron las concentraciones convocadas por la Plataforma 'Por un Monte Galego con Futuro' para reclamar un "monte libre de incendios" y pedir la "dimisión" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Concentraciones en las que participaron, también, representantes políticos de otros partidos, entre ellos, en Ourense, Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, o, en Vigo, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; o el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, entre otros.