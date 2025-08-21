La Fiscalía investigará si los municipios afectados por los incendios cuentan con planes de prevención

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha instado a los fiscales provinciales a "comprobar" si los concellos más castigados por los incendios forestales cuentan con planes de prevención. También les pide que exijan responsabilidades penales a quienes tenían la obligación de elaborarlos y no lo hicieron.

Así figura en un escrito remitido el pasado lunes por el fiscal jefe de Medio Ambiente, Antonio Vercher, al que tuvo acceso Europa Press.

Vercher sostiene que “es evidente” que la actual situación de los fuegos —en un agosto marcado por las llamas— responde a la ausencia o a la aplicación incorrecta de esos planes de prevención. “De lo contrario no se explica lo que está pasando”, asegura.

El fiscal jefe subraya que, en los casos en los que no se pueda derivar responsabilidad penal, se trasladen las diligencias a la administración sancionadora correspondiente.

Una problemática compleja

El escrito reconoce que los incendios “rara vez tienen una sola causa” y que se ven agravados por factores externos como el debate político o interferencias de otro tipo. Aun así, Vercher recuerda que la Fiscalía debe actuar con “objetividad e imparcialidad”, tal y como recoge la Constitución.

También apunta que el derecho ambiental es relativamente reciente —menos de medio siglo— y que la visión actual de los incendios poco tiene que ver con la que se reflejaba antaño en el Código Penal, cuando se entendían solo como delitos contra la propiedad.

Planes de prevención pendientes

No es la primera vez que la Fiscalía pide reforzar la prevención. Fuentes fiscales precisan a Europa Press que todos los años esta Fiscalía Especializada envía escritos a la red de fiscales delegados para que se adopten medidas encaminadas a prevenir los incendios. Según recoge la misiva firmada el lunes, el pasado febrero se elaboró el informe anual en el que se reiteró que "la prevención de los incendios forestales es una prioridad para esta Fiscalía de Sala".

De hecho, en 2024 se preguntó de nuevo a los concellos más afectados por los fuegos si contaban con estos planes, ante la sequía persistente, las altas temperaturas previstas y la falta de limpieza en los montes.

El fiscal jefe explica que dicha medida se llevó a cabo con la intención de "comprobar" --"a la vista de la compleja temporada que se avecinaba"-- si se adoptaban las prevenciones adecuadas. "Por ello se acordó la imprescindible necesidad de revisar el grado de cumplimiento por parte de los consistorios o entidades obligados por la normativa en vigor al respecto", señala.

Colaboración con el Seprona

En ese mismo informe de febrero, la Fiscalía reclamó al Seprona, a los agentes forestales y a la Policía Local la realización de un mapeo del territorio con drones para detectar puntos de riesgo alto o medio de incendio según su orografía, masa forestal o temperaturas.

El escrito pedía a los fiscales provinciales que comprobasen la existencia de planes de prevención en los concellos y que analizasen los fuegos ocurridos en lugares donde no existían esas medidas “por falta de iniciativa de la administración competente”.

Vercher insiste ahora en esa misma línea, ante lo que califica de “situación desastrosa” en el presente año, y recuerda que la Ley de Montes obliga a las comunidades autónomas a aprobar cada año planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.