Galicia

Extinguido un incendio en Muxía (A Coruña), que calcinó más de 24 hectáreas

Estaba en actividad desde el pasado viernes, 15 de agosto, a mediodía

El incendio forestal de la parroquia de Nosa Señora da O, en el municipio coruñés de Muxía, está extinguido tras calcinar 24,26 hectáreas.

Según ha informado la Consellería do Medio Rural, del total de hectáreas afectadas 23,76 fueron de monte arbolado y las restantes de monte raso.

El incendio comenzó a las 13:13 de la jornada del viernes, día 15.

En total, en Galicia, más de 70.000 hectáreas de monte han ardido en las últimas semanas, la mayoría en la provincia de Ourense.

