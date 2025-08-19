La Xunta abre el plazo para solicitar ayudas para el carné de conducir para coches y motos
Los requisitos son tener entre 18 y 30 años y estar empadronados en Galicia, además de no trabajar ni por cuenta propia ni ajena
La Xunta ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) las ayudas para apoyar a los jóvenes en los costes de los carnés para coches y motocicletas.
La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ha abierto el plazo para presentar las solicitudes desde el 25 de agosto hasta el 25 de septiembre, informa.
Con ello, buscan favorecer la autonomía y la empleabilidad de los jóvenes. Los requisitos exigen tener entre 18 y 30 años, estar empadronados en Galicia y no estar trabajando por cuenta propia ni ajena.