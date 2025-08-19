Trasladado al CHUAC de A Coruña un nuevo operario herido grave en los incendios de Ourense

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en una foto de archivo.

Cuatro miembros de distintos operativos de extinción que combaten los incendios que asolan con especial intensidad la provincia de Ourense han resultado heridos en las últimas horas. De hecho, uno de ellos tuvo que ser evacuado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) con quemaduras graves de primer y segundo grado.

De ello ha informado el servicio de emergencias del 112, que también indica que otros tres fueron atendidos en el Hospital de Verín con lesiones de carácter leve.

Por otra parte, se registró un accidente en Cualedro, en el que se vieron implicados efectivos participantes en las labores de extinción. El vehículo en el que se desplazaban batió contra una casa en Santa Baia de Montes.

Según traslada el 112, ninguno necesitó asistencia médica, pero sí los ocupantes de la vivienda, que sufrieron ataques de ansiedad.

Tres heridos graves en la oleada de fuegos

En esta ola de incendios otros operarios habían resultado heridos ya previamente, tres de ellos, en Oímbra, de gravedad. Dos de los tres brigadieras heridos en Oímbra (Ourense) y que sufren quemaduras de distinta consideración evolucionan favorablemente, aunque todos están graves, según el último parte médico facilitado por el Chuac.

Los tres están en la Unidad de Quemados del centro hospitalario. En el caso del más joven, de 18 años, tiene quemaduras de tercer grado con afectación en el 40% de su cuerpo. Presenta intoxicación por inhalación de humo y está estable con pronóstico muy grave.

El joven de 23 años tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo. También presenta como los demás intoxicación por inhalación de humo y evoluciona favorablemente con pronóstico grave.

Por último, el brigadista de 25 años tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo. Está estable con pronóstico grave.