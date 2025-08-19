Publicada la orden de ayudas de la Xunta para que ayuntamientos impulsen acciones de inclusión social

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la orden de ayudas destinadas a los ayuntamientos para que impulsen acciones de inclusión social orientadas a la población gitana, inmigrante y a otras personas que se encuentren en riesgo de exclusión.

Con esta línea de ayudas, la Xunta pone a disposición de las entidades locales más de 8 millones de euros para el período 2025-2027, lo que supone un aumento de un 5,6 % con respecto a la convocatoria anterior (2023-2025).

Los ayuntamientos interesados tienen un plazo de un mes desde este miércoles para presentar sus solicitudes, y deberán hacerlo por medios electrónicos, mediante el formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta.

A través de estas subvenciones, las entidades podrán financiar, entre otras actuaciones, las de apoyo a la inclusión social o laboral, programas para favorecer la inclusión residencial, servicios de mediación social e intercultural, y acciones de educación y apoyo familiar dirigidas a familias en situación de riesgo de exclusión.

El plazo para cumplimentar los programas subvencionados se mantiene en los dos años, con el fin de que los proyectos ofertados tengan una mayor seguridad y estabilidad financiera.

Esta línea de ayudas está cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 y se enmarca en la Estrategia de Inclusión Social de Galicia 2023-2030.