Alfonso Rueda, sobre la ola de incendios en Galicia: "La humedad abre una ventana de esperanza"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita el centro de coordinación operativa (Cecop) provincial para hacer el seguimiento de la situación de los incendios. Imagen de archivo Xunta

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se muestra esperanzado respecto a la evolución de la ola de incendios forestales que azota Galicia: "La humedad que se empieza a percibir por las noches abre una ventana de esperanza". Los fuegos han arrasado ya más de 70.000 hectáreas, con el de Larouco como el más grande de la historia de la comunidad gallega.

Rueda ha señalado en una entrevista concedida esta mañana a Cadena Ser y recogida por Europa Press que los servicios de extinción tratarán de aprovechar la "oportunidad" que ofrece la bajada de temperaturas de los próximos días. El presidente de la Xunta ha indicado que lo vital ahora mismo es luchar contra las llamas, aunque reconoce que habrá "números importantes" en cuanto a viviendas y hectáreas afectadas.

Muchos incendios se deben a la "maldad humana"

Rueda ha atribuido muchos de los incendios a una intencionalidad humana "clara"; a la "maldad humana": "Gente que quema sabiendo el daño que va a causar, haciéndolo a conciencia, en un momento en el que va a ser más difícil de extinguir porque los medios están en otro incendio. Esto sucede por desgracia. También hay negligencias, pero son los menos".

El presidente de la Xunta ha reivindicado al respecto la necesidad de ser "absolutamente inflexibles" y ha recordado que existe un equipo de la Guardia Civil que se dedica exclusivamente a investigar estos sucesos. Cuestionado sobre la posibilidad de que exista una trama detrás de los incendios provocados, el líder de la Xunta quiere pensar que no es así y remite a las investigaciones judiciales.

Respecto al servicio de extinción de incendios de Galicia, Rueda lo ha calificado como "el mejor de España" y ha asegurado que dispone de "más medios que nunca", aunque reconoce que la comunidad necesita más medios para hacer frente a fuegos como los de este mes de agosto. La ola de incendios es la segunda más grande, tras la sufrida en 2006.

Así, el presidente de la Xunta ha insistido en que los recursos del Ejecutivo central no han llegado: "El Gobierno no nos ha dado todos los medios que hemos pedido y espero que lo haga pronto". Rueda, que agradeció la visita del presidente Pedro Sánchez el domingo, considera que "falta todavía mucho de lo que hemos pedido", sobre todo maquinaria y profesionales que la puedan manejar.

Rueda, por otro lado, ha desechado la idea de elevar al nivel 3 la situación de alerta, ya que no se traduce en recibir más medios y con el nivel actual (2) son los profesionales gallegos, "que conocen el terreno, los núcleos de población y el comportamiento de los incendios", los que gestionan la situación. "Si alguien está reservando medios para que pidamos la situación 3, sería imperdonable", censuró.

"No quiero entrar en confrontaciones"

Respecto al reparto de responsabilidades en función de las competencias, Rueda no entra en debates: "No quiero entrar en confrontaciones y menos en estos momentos. Centro todos mis esfuerzos en transmitir que necesitamos medios y con urgencia. No voy a perder un minuto en confrontar. La gente no necesita discusiones, necesita ayuda. Y yo estoy por esa labor".

El presidente de la Xunta, sin embargo, se ha pronunciado sobre el tweet publicado por el PPdeG contra Pedro Sánchez respecto a la gestión de la ola de incendios, ya eliminado: "No está bien puesto y por eso se borró. Es el momento de transmitir unidad hacia fuera. No me gustaron nada actitudes de algunos ministros que desde su lugar de vacaciones se dedicaban a poner disparates en redes, y no quiero que mi partido haga lo mismo".

Los debates entre administraciones, ha añadido Rueda, "no hacen ningún favor a la gente que confía en que los servidores públicos les ayudemos a evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro". El presidente de la Xunta hizo referencia de esa forma a las medidas extraordinarias que se darán a conocer la próxima semana y a los planes de prevención.

"No es solo cuestión de las administraciones, los propietarios también tienen que implicarse, los terrenos de alrededor de las propiedades tienen que estar limpios", ha señalado Rueda, según recoge Europa Press, al mismo tiempo que reconocía que ha visto cómo ardían superficies ordenadas, "cuidadas todo el año".