Incendios en Galicia hoy, en directo: Registrado ya el mayor de Galicia en Ourense

Galicia sigue mirando a las llamas una jornada más. Los incendios forestales no cesan y causan un gran daño al monte gallego, lo que ha obligado a redoblar esfuerzos a los equipos de extinción para tratar de salvar tanto las casas como evitar daños humanos.

Hay focos en las cuatro provincias, pero la acción de las llamas se está cebando especialmente con Ourense, donde en Chandrexa ya se ha registrado el de mayor superficie quemada de la historia de Galicia.

Las autoridades siguen reclamando más medios y tanto Pedro Sánchez como Fernando Grande-Marlaska han hablado con interlocutores de la Xunta de Galicia para movilizar los medios precisos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará hoy Galicia.

Mientras tanto, siguen confinados algunos núcleos poblacionales, cortadas algunas carreteras y suspendido el tráfico por tren.