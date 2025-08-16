Incendios en Galicia hoy, en directo: Registrado ya el mayor de Galicia en Ourense
Las previsiones no son nada positivas y varios focos avanzan sin control por diferentes puntos de la geografía gallega. El incendio de Chandrexa, en Ourense, es ya el de mayor superficie quemada de Galicia
Galicia sigue mirando a las llamas una jornada más. Los incendios forestales no cesan y causan un gran daño al monte gallego, lo que ha obligado a redoblar esfuerzos a los equipos de extinción para tratar de salvar tanto las casas como evitar daños humanos.
Hay focos en las cuatro provincias, pero la acción de las llamas se está cebando especialmente con Ourense, donde en Chandrexa ya se ha registrado el de mayor superficie quemada de la historia de Galicia.
Las autoridades siguen reclamando más medios y tanto Pedro Sánchez como Fernando Grande-Marlaska han hablado con interlocutores de la Xunta de Galicia para movilizar los medios precisos.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará hoy Galicia.
Mientras tanto, siguen confinados algunos núcleos poblacionales, cortadas algunas carreteras y suspendido el tráfico por tren.
Sogama ofrece a los ayuntamientos afectados por el incendio de A Rúa (Ourense) acudir a otras plantas
La empresa va a priorizar el bienestar de sus trabajadores y no exponerlos a ningún riesgo, según expone en un comunicado
Vimianzo (A Coruña) denuncia haber encontrado material explosivo en el monte
En medio de la ola de incendios forestales, el consistorio lo ha comunicado a través de su perfil en la red social de Instagram
La Guardia Civil insiste, ante los incendios: es preciso "limitar" los traslados por la A-52 y la N-525
La Guardia Civil ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha instado, ante las dificultades generadas por los incendios forestales, que es preciso "limitar" los traslados por la A-52 y la N-525, según informa Europa Press.
Ambas vías fueron las más afectadas durante estos días, y sufrieron cortes y colapsos de tráfico. En todo caso, según la última actualización del 112, ambas permanecían abiertas.
En cambio, está cortada la circulación ferroviaria. Renfe ha informado de que todos los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia para lo que queda de jornada de sábado están suspendidos.
Alrededor de 20 núcleos confinados por los incendios en Carballeda, Beade, Leiro y Avión (Ourense)
Se realizaron varias evacuaciones voluntarias y siguen desalojados de forma preventiva ancianos de tres residencias
Castilla La Mancha moviliza 7 medios aéreos y 27 efectivos para colaborar en los incendios
Colaborarán también en los incendios de Galicia, que están haciendo daño en el monte de Ourense desde hace varios días
Rueda, sobre las ayudas para los afectados por los incendios: "Estaremos a la altura de las pérdidas"
El presidente autonómico pedirá a Sánchez que el Gobierno tenga "la misma celeridad" y espera que responda, a diferencia de 2022 cuando, afea, "no fue así"
Cerca de 40 municipios sin servicio de recogida de basura en A Rúa, por el incendio de Larouco (Ourense)
La industria gallega es castigada por el fuego: Arden fábricas, explotaciones agrarias y viñas
La Xunta urge al Gobierno más medios y al menos 200 militares para la lucha contra los incendios
Alfonso Rueda insiste en la intencionalidad de la mayoría, con 39 nuevos focos surgidos en la jornada del viernes
Óscar Puente le lanza un dardo a Feijoo: "Todo esto que pide ya se está haciendo. Pero a él le da igual"
Lo hizo a través de un mensaje en su perfil en la red social X, en una respuesta a uno publicado previamente por el líder del PP
Mobify habilita, de forma excepcional, rutas entre Galicia y Madrid por el corte del tren
La empresa gallega de esta forma puede dar una alternativa a las personas que se han visto afectadas por el corte del servicio ferroviario
"Agradezco infinitamente, su trabajo, su dedicación y su entrega con el uniforme que visten"
Con esta frase la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha homenajeado a los militares de la UME que están combatiendo el fuego en primera persona en Ourense, la provincia gallega más afectada por los incendios forestales
"Ver que los niños podían correr riesgo es algo que nos puso a todos la piel de gallina"
El capitán de la UME, Omar Queipo, ha explicado sus impresiones en la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Manzaneda
Adif mantiene para esta tarde cortado el tráfico ferroviario entre Madrid-Galicia
Esta decisión viene motivada por las incidencias derivadas de los incendios forestales que están causando estragos en Galicia, especialmente en la provincia de Ourense
Rueda, a pie de incendio: el presidente de la Xunta vuelve a visitar el centro de coordinación de Ourense
Estará acompañado por la conselleira do Medio Rural, en una visita programada para las 13:30
Margarita Robles visita Galicia, junto al general jefe de la UME, por los incendios forestales
Ha estado analizando la situación y supervisando los medios desplegados por el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez, que acudirá mañana
Pedro Sánchez se desplazará este domingo a las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León
Interrumpe sus vacaciones para presidir la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias por videoconferencia
Feijóo insiste en el despliegue del ejército contra los incendios forestales en Galicia
"Tienen capacidades importantes para poder ayudar", insiste el líder de la oposición y presidente del Partido Popular
Efectivos de la Brilat se suman a las tareas de apoyo para la extinción de incendios en Galicia
La Xunta reclamó ayer que se movilicen la totalidad de medios disponibles para poder atajar el avance del fuego
El fuego arrasa Galicia: 18 grandes incendios sin apagar que calcinan casi 43.500 hectáreas
Esta ola deja, tras unirse los fuegos de Chandrexa y Vilariño de Conso, el incendio más voraz de la historia de Galicia en superficie quemada
Cataluña envía un avión AVA hacia los incendios de Ourense
La Xunta de Galicia solicitó ayer que se movilicen todos los medios disponibles para poder atajar los incendios forestales sin control