Europa Press.

Adif confirma que la circulación entre Madrid y Galicia seguirá suspendida durante la primera mitad del sábado

La causa es el impacto de los incendios forestales, priorizando la seguridad tanto de pasajeros como de empleados

Adif ha anunciado este viernes que la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida, al menos, durante la primera mitad del sábado, como consecuencia de los incendios que están afectando a Ourense.

"La evolución de los incendios en Ourense pone en riesgo la operativa ferroviaria, con fuego cercano a vías y túneles, según el @112 Galicia", ha informado Adif a través de un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.

Esta decisión se vuelve a adoptar después de varios días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Ourense y Zamora.

Renfe ha recordado a través de redes sociales que se permite el cambio o anulación sin gastos de billetes para los viajeros afectados por estos incendios.