Sin cambios en el estado de los tres brigadistas quemados ingresados en el CHUAC, en A Coruña

Los tres brigadistas que permanecen ingresados en la Unidad de Quemados del CHUAC no han experimentado cambios en el parte médico en las últimas 24 horas.

De esta forma, el brigadista de 18 años es el que tiene una afección mayor, con un 40% del cuerpo quemado e intoxicación por inhalación de humo. Su pronóstico es muy grave y experimenta quemaduras de tercer grado.

Los otros dos brigadistas, de 23 y 25 años, presentan un pronóstico grave. Ambos sufren quemaduras de segundo grado e intoxicación por inhalación de humo.

Los tres profesionales fueron trasladados al CHUAC para ser tratados de las consecuencias de las quemaduras, tras combatir en primera línea de fuego en los incendios forestales.

El presunto autor del incendio en el que sufrieron las quemaduras fue detenido en la tarde de ayer.