Incendios en Galicia hoy, en directo: Tres detenidos y 22 investigados desde julio

Galicia sigue consumiéndose por el fuego. Los incendios forestales están causando un gran daño al monte gallego, afectando a viviendas y obligando a confinar a núcleos poblacionales para tratar de protegerlos de la acción de las llamas.

Con muchos focos activos, especialmente en la provincia de Ourense, los bomberos se afanan en intentar controlarlos, una tarea que gana dificultad por las condiciones climatológicas.

Otras autonomías como Andalucía ya han enviado medios para colaborar en la extinción, además de contar con personal de la UME y con medios llegados desde otros países de la Unión Europea como Francia.

Mientras, voluntarios colaboran también con los profesionales para tratar de cortar el avance imparable de unas llamas que recuerdan a la situación creada en 2022.

La Xunta ha pedido por carta al Gobierno todos los medios disponibles. Renfe y Adif han confirmado que no circularán trenes a lo largo del día de hoy.

Mientras tanto, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará mañana tanto Galicia como Castilla y León.

En otro orden de cosas, la Guardia Civil ha detenido desde julio a tres personas e investigado a 22 por su relación con incendios forestales.