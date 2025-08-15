Incendios en Galicia hoy, en directo: Tres detenidos y 22 investigados desde julio
Se han levantado varios confinamientos que afectaban, especialmente, en diferentes núcleos de viviendas de la provincia de Ourense, la más afectada por la acción del fuego. Las cuatro provincias tienen incendios activos.
Galicia sigue consumiéndose por el fuego. Los incendios forestales están causando un gran daño al monte gallego, afectando a viviendas y obligando a confinar a núcleos poblacionales para tratar de protegerlos de la acción de las llamas.
Con muchos focos activos, especialmente en la provincia de Ourense, los bomberos se afanan en intentar controlarlos, una tarea que gana dificultad por las condiciones climatológicas.
Otras autonomías como Andalucía ya han enviado medios para colaborar en la extinción, además de contar con personal de la UME y con medios llegados desde otros países de la Unión Europea como Francia.
Mientras, voluntarios colaboran también con los profesionales para tratar de cortar el avance imparable de unas llamas que recuerdan a la situación creada en 2022.
La Xunta ha pedido por carta al Gobierno todos los medios disponibles. Renfe y Adif han confirmado que no circularán trenes a lo largo del día de hoy.
Mientras tanto, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará mañana tanto Galicia como Castilla y León.
En otro orden de cosas, la Guardia Civil ha detenido desde julio a tres personas e investigado a 22 por su relación con incendios forestales.
-
Alfonso Rueda recibe la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
En esta conversación le ha trasladado que dotará de todos los medios posibles la lucha contra los incendios forestales
-
Yolanda Díaz insta a centrarse ahora en apagar las llamas y critica la "precariedad" de brigadas
La vicepresidenta segunda reclama una política forestal "absolutamente preventiva" y afea al PP aliarse con los "negacionistas" de la emergencia climática
-
La Xunta pide por carta al Gobierno reforzar el operativo antiincendios ante la "alta actividad incendiaria"
El texto ha sido remitido al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en las últimas horas
-
Activo un incendio forestal en Agolada (Pontevedra), aumentando el número de focos en Galicia
Se ha decretado la situación 2 por su proximidad al núcleo urbano de O Sexo
-
Adif corta la circulación en tren entre Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y Montefurado (Lugo)
Están afectados los trenes que circulan por la red convencional entre León y Monforte de Lemos
-
El 112 pide a la población que no se acerquen a las inmediaciones de los incendios
El servicio 112 Galicia ha advertido, a través de un mensaje en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que "los técnicos alertan de un empeoramiento de las condiciones en las próximas horas. Hacemos un llamamiento a la población afectada por los incendios para que extremen las precauciones y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia, como evitar acercarse a las inmediaciones de los incendios y evitar desplazamientos.
-
La DGT confirma el cierre de 16 kilómetros de la A-52 en Ourense por los incendios forestales
La medida se toma ante el riesgo para la población por los efectos de los incendios forestales
-
Un gallego explica la situación ferroviaria en Galicia: "El tren parecía que iba a salir como en normalidad"
Iago Vázquez, que realizará el viaje hasta Cádiz en coche, recibió ayer un correo electrónico conforme su viaje estaba cancelado. Le han devuelto el dinero tanto de la ida como de la vuelta
-
Alerta SMS en Ourense: "eviten desplazamientos innecesarios y permanezcan en sus viviendas"
La ola de incendios sigue activa y ha dejado al menos 32.000 hectáreas afectadas en Galicia
-
Óscar Puente culpa a la Xunta de que la línea de alta velocidad que une Madrid y Galicia lleve tres días interrumpida
Yo hago mi trabajo. Si los de la Xunta hicieran el suyo y apagaran el fuego no tendrías problema para coger ese tren. Pero de momento y por primera vez en la historia tenemos cortada una línea de alta velocidad tres días a causa de los incendios.— Oscar Puente (@oscar_puente_) August 15, 2025
-
Marlaska asegura que las ayudas para las zonas quemadas, entre ellas Galicia, van a ser "inmediatas"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que Ourense concentra varios de los 16 fuegos activos más graves y ha confirmado que desde el 1 de agosto hay ocho detenidos y once investigados por su relación con estos siniestros
-
Óscar Puente explica la causa del corte de los trenes entre Galicia y Madrid: la cercanía del fuego
El ministro explicó en una publicación en la red social X que es la primera vez que una línea de alta velocidad está cortada tres días
-
El incendio de Oímbra (Ourense) arrasa granjas y deja familias sin hogar: "Lo hemos perdido todo"
Vecinos como José Antonio, que perdió su casa en la aldea de A Caridade, describen la situación como "el infierno", mientras otros lamentan la muerte de animales y la pérdida de su medio de vida
-
Adif y Renfe confirman que hoy no circulará ningún tren entre Galicia y Madrid
La causa es los incendios forestales de Zamora y Ourense, que pueden poner en peligro a los trabajadores y viajeros
-
Rueda pide al Gobierno el envío de más medios disponibles ante la situación "complicada" por los incendios
Se encuentran en situación de activos un total de diez incendios, nueve en Ourense y uno en A Coruña
-
La circulación en la A-52 y la N-525 recupera la normalidad en Ourense tras estar cortada
Los trenes no volverán a circular hasta que las autoridades lo autoricen, por el riesgo a empleados y viajeros
-
La UME, que actúa en cinco incendios de Ourense, recibirá la visita de la ministra de Defensa
Margarita Robles acudirá a distintas localidades de Galicia y Castilla y León a lo largo del sábado acompañada del general jefe de la Unidad Militar de Emergencias
-
Desconfinados vecinos de Cualedro y Oímbra, con 122 todavía en sus casas en Monterrei (Ourense)
Con esta medida se reduce el número de núcleos confinados pero siguen activas medidas de protección a la ciudadanía
-
El Delegado del Gobierno en Galicia avisa: "Quien prenda fuego de manera intencionada no quedará impune"
Llama a la colaboración ciudadana para facilitar información sobre posibles responsables
-
El detenido por el incendio de Oímbra (Ourense) pasará a disposición judicial en los próximos días
Se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves