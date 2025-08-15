La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a 22 por los incendios forestales de Galicia

Un guardia civil en una zona de montaña. Ministerio del Interior.

La Delegación del Gobierno ha informado esta mañana que, desde julio, la Guardia Civil ha detenido en Galicia a tres personas relacionadas con la autoría de incendios forestales.

De esta forma, el instituto armado, a través de sus procesos de investigación, ha logrado identificar, gracias a pruebas y testimonios, a los presuntos autores de algunos fuegos que han tenido lugar en estas últimas semanas.

El número total de investigados por estos delitos hasta la fecha es de 22 personas.

Las autoridades siguen trabajando para localizar y poner ante la justicia a los autores de los diferentes incendios que han causado un gran daño en Galicia en estas fechas.

La provincia de Ourense es la más afectada, pero hay afección a las cuatro provincias gallegas.