La prensa internacional lleva a sus portadas la ola de incendios en Galicia

La ola de incendios en Galicia impacta en Europa. Los fuegos que avanzan imparables dejando a su paso miles y miles de hectáreas arrasadas son protagonistas no solo de medios nacionales,sino también internacionales.

Varios periódicos europeos llevan a sus portadas digitales de este jueves noticias relacionadas con la ola de incendios que sacude a Galicia y a España, con fuegos que dejan imágenes desoladoras e irreparables consecuencias materiales y humanas.

Los fuegos de Ourense, en concreto en el municipio de A Pobra de Trives, ilustran el artículo titulado 'España azotada por violentos incendios', publicado en el diario francés Le Monde, según recoge Europa Press. En este texto se hace referencia a las miles de hectáreas quemadas por los fuegos de la provincia de Ourense, la más castigada por esta ola de incendios.

Italia también mira a España. Periódicos como Il Messagero titulan 'Extremadura, Galicia y Castilla y León son las regiones más afectadas' por los incendios en Españ

Las altas temperaturas complican la evolución de estos incendios. El impacto de los termómetros elevados y el cambio climático centran varios artículos publicados en el periódico británico The Guardian, que opta por ilustrarlo con fotos de la agencia Getty en el municipio ourensano de Larouco.

Y por supuesto, debido también a la proximidad, Portugal se fija en su país vecino. Público y Diário de Notícias publican informaciones que mencionan fuegos en Galicia y España, sin dejar de lado aquellos que les afectan al propio país luso.