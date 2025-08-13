Ingresados en la Unidad de Quemados del CHUAC los tres brigadistas heridos en Oímbra (Ourense)

Los tres brigadistas municipales que sufrieron quemaduras mientras colaboraban en las labores de extinción de un incendio forestal en Oímbra permanecen ingresados en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Fuentes consultadas por Europa Press han precisado que se encuentran en la Unidad de Quemados dado el tipo de lesiones que presentaban. A espera de que se facilite el parte médico, se desconoce tanto su estado como su evolución tras haber resultado heridos este martes.

El suceso se produjo sobre las 17:00 horas de ayer. Miembros de Protección Civil lograron evacuar a los heridos y, posteriormente, el 061 comunicó que se iba a movilizar un helicóptero medicalizado para trasladar a dos de ellos hasta el Hospital de A Coruña.

Finalmente, no fue necesario y uno fue evacuado por tierra a bordo de una ambulancia y el otro en el helicóptero con base en Santiago de Compostela. Actualmente, los tres bomberos heridos, que pertenecen a la brigada municipal, están ingresados en el CHUAC.

El 112 Galicia ha confirmado que hay más heridos debido a los incendios, que arrasan miles de hectáreas en la comunidad gallega. Así, la central explica que hay tres personas con quemaduras, tres personas con traumatismos, dos personas con problemas respiratorios y cuatro personas atendidas por crisis de ansiedad.

El incendio de Oímbra permanece activo

La Consellería de Medio Rural ha informado esta mañana de que el incendio forestal de A Granxa, en Oímbra, permanece activo. Las llamas afectan a más de 200 hectáreas, parte de este terreno ya en el municipio vecino de Monterrei.

El fuego comenzó a las 14:39 horas del martes. Medio Rural señala que para su extinción se movilizaron cinco técnicos, 10 agentes, 14 brugadas, 16 motobombas, dos helicópteros y cuatro aviones.