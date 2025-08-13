La Guardia Civil investiga a una mujer de Cee como presunta autora de un incendio en Laxe (A Coruña)

La Guardia Civil investiga a una mujer de 34 años, vecina de Cee, como presunta autora de dos delitos de incendio forestal en el lugar de Boaño, en la parroquia de Laxe.

El Seprona abrió una investigación tras un incendio declarado el pasado día 9, que afectó a 0,2 hectáreas de montes.

Tras la declaración de varios testigos y la inspección ocular llevada a cabo por los agentes del instituto armado, se pudo comprobar la presencia de esta mujer en la zona del incendio a la hora de los hechos.

Además, es una persona reincidente dado que está relacionada con un hecho anterior el 31 de julio del año pasado, en la misma zona.

Los investigadores cuentan con un vídeo donde se le ve provocando el incendio con un mechero.