La Aemet extiende el aviso por ola de calor hasta el lunes 18: ¿Cómo afectará a Galicia?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido el aviso por ola de calor "probablemente hasta el lunes 18 de agosto". Aunque las temperaturas darán un respiro el miércoles y el jueves en Galicia, el calor seguirá siendo protagonista durante los próximos días.

La configuración sinóptica continúa bastante estacionaria, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco. Este hecho, unido a la elevada insolación, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año.

Aemet extiende el aviso por ola de calor

La actual ola de calor podría alargarse hasta el lunes 18. Dado que comenzó el pasado día 3, esto supondría que ola de calor se extendería durante 15 días, una situación que no se ha experimentado en España desde 2022, cuando hubo una ola de 18 días y otra de 16.

Aunque todavía quedan varias jornadas de calor intenso, especialmente en el sur de la región, este miércoles habrá un cambio transitorio en la situación por el paso de una pequeña vaguada que afectará al norte de la Península y que traerá un alivio térmico en algunos puntos de Galicia.

⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR



→ El miércoles, descenso térmico transitorio. Tormentas en el norte y centro peninsular.



→ Nuevo ascenso térmico a partir del jueves. La ola de calor probablemente se prolongue hasta el lunes 18.



En ciudades como A Coruña y Ferrol, las temperaturas no superarán mañana miércoles los 25ºC, mientras que en Vigo, Santiago de Compostela y Pontevedra rondarán los 30ºC. Por su parte, la sartén de Galicia seguirá ardiendo con máximas cercanas a los 40ºC.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos de nivel amarillo y naranja para los próximos días por calor extremo en el Miño de Ourense, noroeste de Ourense, sur de Lugo y Ourense, y Miño de Pontevedra.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se mantendrán por debajo de los 20ºC en toda la región, salvo algún repunte en el sur. Por eso, durante los próximos días no podremos hablar de noches tropicales.

El calor repuntará a lo largo del viernes y el sábado, de acuerdo con José Luis Camacho, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así, habrá probables condiciones de ola de calor, explica Europa Press.

Por lo tanto, el calor notable no desaparecerá de muchos puntos de la Península (sur de Galicia incluido) y Baleares y aumentará para el final de la semana en curso. A partir del lunes, el escenario más probable es que comiencen a descender las temperaturas.