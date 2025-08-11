Un reto viral asqueroso pone en jaque a las piscinas de Galicia: excrementos en el agua

Ordes, Moeche, Xinxo de Limia y ahora Monterroso. El reto que muchos adolescentes han querido reproducir en sus redes sociales está poniendo en jaque a las piscinas gallegas, en un momento de especial demanda como es la ola de calor que mantiene a la comunidad con alertas constantes.

Esta tarde ha sido cerrada la piscina de Monterroso, en Lugo, debido a la aparición precisamente de excrementos entre el agua de su vaso principal.

Este hecho no es aislado. El fin de semana sucedió algo idéntico en la piscina de Moeche, en la comarca de Ferrol, y días atrás, en Ordes. Incluso en las últimas horas en Xinxo de Limia, en Ourense, pasó lo mismo.

Fuentes oficiales no confirman a Quincemil las causas, pero todo hace indicar que responde a ese nuevo reto que ya ha afectado a más de 300 piscinas a nivel nacional: defecar en el agua, grabarlo y subirlo a las redes sociales para lograr muchas visitas.

Esta acción obliga al cierre de la instalación, en aplicación de los protocolos correspondientes de desinfección. Hasta que no se han cumplido, y se ha analizado de nuevo el agua, no se puede volver a permitir la presencia de bañistas.