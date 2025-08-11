La DGT cifra en cerca de mil los positivos por alcohol y drogas tras la campaña de julio en Galicia

La Delegación del Gobierno en Galicia ha informado esta mañana de que la DGT ha cerrado la campaña de alcohol y drogas en Galicia con 31.139 pruebas realizadas y 928 positivos en, al menos, una de las dos sustancias.

La campaña se llevó a cabo entre los días 14 y 20 de julio por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en toda Galicia.

A nivel nacional, los agentes realizaron la prueba de alcohol y drogas a 210.957 conductores, de los que 4.234 dieron positivo en alcohol y/o drogas.

Esta última cifra supone que más de 600 conductores fueron detectados cada día al volante tras consumir alcohol y/o drogas, la inmensa mayoría de ellos (el 96%) tras un control preventivo, y el resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas.

Desde la DGT insisten en que los controles preventivos son esenciales para identificar a los conductores que circulan tras consumir alcohol o drogas, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de los demás.

A nivel provincial, se realizaron 12.531 pruebas en A Coruña (12.138 de alcohol con 222 positivos y 393 de drogas con 205 positivos), 7.493 en Lugo (7.297 de alcohol con 72 positivos y 196 de drogas con 81 positivos), 6.617 en Ourense (6.456 de alcohol con 99 positivos y 161 de drogas con 73 positivos) y 4.498 en Pontevedra (4.417 de alcohol con 122 positivos y 81 de drogas con 54 positivos).

Estas campañas no solo permiten detectar a quienes infringen la ley, sino también alertar y concienciar a los conductores que, aunque no superen el límite permitido, utilizan su vehículo tras ingerir alcohol.

En esta campaña, con los datos registrados en toda España, 4.407 conductores fueron detectados con tasas inferiores al límite legal. De estos, 4.130 fueron identificados en controles preventivos, 229 tras cometer una infracción, 46 por estar involucrados en un accidente y 2 por presentar síntomas de consumo.

El Ministerio del Interior recuerda que solo 0 tiene 0 consecuencias porque, incluso con tasas más bajas de las permitidas, el riesgo de accidente es mayor. El alcohol sigue siendo el segundo factor más común en los accidentes mortales, estando presente en el 29% de los mismos.

Coordinación policial

Al igual que en otras campañas, la colaboración de las policías locales y autonómicas fue crucial. Los controles de alcohol y drogas se realizaron tanto en vías interurbanas como urbanas, y los datos de estas policías aún están siendo procesados, por lo que se sumarán más adelante.

Aunque la campaña haya finalizado, los agentes de la Guardia Civil continuarán realizando controles de alcohol y drogas en cualquier momento y en cualquier carretera para disuadir a los conductores de ponerse al volante bajo los efectos de estas sustancias, especialmente en los próximos días con la celebración de fiestas populares en numerosos municipios de nuestra geografía.