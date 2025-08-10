El presidente de Galicia asegura que la "inmensa mayoría" de los incendios son provocados

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento de Galicia David Cabezón

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto el foco en que detrás de la "inmensa mayoría" de los incendios originados en Galicia este verano están "personas que los provocan", aunque el calor agrave los fuegos y complique su extinción.

De este modo, en declaraciones a los medios en una visita a la XVIII Feira do Viño de Monterrei recogidas por Europa Press, ha llamado la atención sobre la "necesidad" de concienciarse de que provocar un incendio se traduce en un "mal muy grande", con consecuencias "mucho más perjudiciales" cuando afectan a núcleos de población, como ha sido el caso de fuegos ocurridos esta semana.

"Llamo la atención sobre las altas temperaturas, que lógicamente dificultan las tareas de extinción, pero sobre todo a los incendiarios. En la inmensa mayoría de los incendios están detrás las personas que los provocan", ha asegurado.

Incendios activos

Por otra parte, ha aludido a incendios activos actualmente en Galicia. Se ha referido al de Chandrexa de Queixa (Ourense), que calcina 800 hectáreas, como el "incendio más importante" en este momento. Así, ha trasladado la intención de la Xunta de poner "todos los medios" para asegurar que el fuego, que quema por el momento monte bajo, no alcance la Serra do Invernadoiro.

En relación al originado en la noche del sábado en Maceda (Ourense), ha recordado que la Situación 2 decretada por proximidad a viviendas ya se ha levantado y que las viviendas afectadas por la cercanía "fueron preservadas". El fuego afecta a más de 300 hectáreas.

Además, ha agradecido a los medios de la Xunta de Galicia y otras administraciones por la "labor fundamental" realizada en la extinción de los incendios.

"Esperemos que, a pesar de estas temperaturas, tengamos un verano en el que los incendios no vayan a más y que los que ahora mismo están activos podamos extinguirlos cuanto antes", ha concluido.