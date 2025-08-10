Galicia entra en alerta por altas temperaturas con algunos puntos en nivel rojo

Playa de Riazor, en A Coruña, el pasado mes de julio. Quincemil

La ola de calor que ha puesto a 44 provincias españolas bajo alerta por altas temperaturas también está afectando a Galicia, con sus cuatro provincias en distintos niveles de alerta.

De acuerdo con la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan temperaturas de hasta 40 grados en las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia.

La Aemet ha explicado en información difundida por Europa Press que este domingo se mantendrá una situación de estabilidad prácticamente generalizada en toda España, con cielos poco nubosos o despejados además de nubosidad baja matinal en áreas de Galicia, así como del Cantábrico, alto Ebro, Menorca, Ceuta y Melilla, con probables brumas y bancos de niebla matinales que podrían ser más persistentes en Rías Baixas. Además, habrá calima en Canarias.

Por la tarde se desarrollará abundante nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular.

En lo que respecta a las temperaturas, el pronóstico recoge que las máximas ascenderán en la mitad norte del Mediterráneo, oeste de Andalucía y de Extremadura y, de forma notable, en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y zonas de Canarias.

De esta manera, no se bajará de 20ºC en la mayor parte del país, exceptuando en el extremo norte peninsular y montañas.

En cuanto al viento, el norte de Galicia vivirá intervalos de vientos fuertes y alguna racha muy fuerte.

Siguiendo la alerta de MeteoGalicia, las zonas más afectadas este domingo por las altas temperaturas son el Miño de Ourense y Valdeorras, ambas bajo alerta roja.

También serán muy altas las máximas en el interior de A Coruña, el Miño de Pontevedra, la montaña de Lugo, el sur de esta provincia y el sur de Ourense, todas ellas bajo alerta naranja.

Están además en alerta amarilla el centro de Lugo, el interior de Pontevedra, la montaña de Ourense, el noroeste de A Coruña y el noroeste de Ourense.

Solo parte de la Costa da Morte y de las Rías Baixas, así como la Mariña se libran de la alerta por la ola de calor.