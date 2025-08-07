Galicia activa la situación de prealerta por escasez de agua en 20 ayuntamientos de A Coruña y Pontevedra

El episodio de calor que acompaña a Galicia desde hace semanas y la consiguiente escasez de lluvias ha obligado a activar la prealerta por escasez moderada de agua en 20 ayuntamientos gallegos. Esta medida se activará en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, así como en el río Grande, en Camariñas (A Coruña) .

La Oficina Técnica da Seca ha tomado esta medida en una reunión celebrada este jueves, que ha estado presidida por vía telemática por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y en la que participaron también representantes de Protección Civil, de MeteoGalicia y de las Consellerías de Sanidade y Medio Rural.

¿A qué municipios afecta?

En concreto, los municipios afectados por la prealerta son:

En Pontevedra: Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo

En A Coruña: Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas

¿En qué consiste la prealerta por escasez de agua?

En estos 20 municipios afectador por la prealerta se deberá rwlizar un uso lo más responsable posible del agua, evitando llenaos de piscinas y riego con agua potables.

Restricciones en Baiona

Asimismo, en la reunión también se ha acordado establecer, sin llegar a declarar la prealerta, medidas equivalentes en el subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial río Verdugo y desde el cual se abastece a la población de este municipio pontevedrés.

Restricciones en otros municipios

Antes de decretar la prealerta, en días pasados, la Xunta de Galicia ya llamaba a la "prudencia" en el consumo de agua en un momento en el que la Comunidad vive un episodio de altas temperaturas, y en un marco en el que muchos municipios de Galicia aumentan de manera exponencial sus habitantes con la llegada de turistas.

Esta misma semana varios municipios gallegos ya se adelantaron tomando ciertas medidas para reducir el consumo de agua. Así, varios municipios de la provincia de Pontevedra han emitido bandos en los últimos días en los que prohíben llenar piscinas y piden un consumo de agua responsable. Es el caso de Covelo, Caldas de Reis o A Guarda.

