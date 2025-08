UGT convoca una huelga del personal de tierra de Ryanair desde el 15 de agosto: así afecta a Galicia

Desde el 15 de agosto y hasta final de año, los trabajadores de Azul Handling, la compañía de operaciones en tierra de Ryanair, secundarán una huelga a nivel nacional convocada por UGT. La huelga se produce como consecuencia de los "constantes incumplimientos en materia de derechos laborales" con los que el grupo Ryanair "castiga a su plantilla".

De esta manera, el parón del personal de tierra de la compañía afectará a los dos aeropuertos gallegos en los que opera, el Aeropuerto de Lavacolla-Rosalía de Castro en Santiago de Compostela y el Aeropuerto de Vigo-Peinador. Después de estos tres días, la huelga se hará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025.

En un comunicado, la sección de Sector Aéreo de FeSMC-UGT ha indicado que la huelga comenzará el viernes 15 de agosto en todas las bases y centros de trabajo de la empresa en España entre las 5:00 y las 9:00 horas, entre las 12:00 y las 15:00 horas y entre las 21:00 y las 23:59 horas.

Desde el sindicato critican que la compañía no crea empleo estable y no consolida la jornada para el personal fijo a tiempo parcial. Además, resalta la "imposición y coacción" para realizar horas complementarias, tanto ordinarias como voluntarias, aplicando "en algunos casos sanciones desproporcionadas".

Asimismo, consideran que la compañía incumple de manera reiterada los dictámenes de la Comisión Paritaria del Convenio Sectorial sobre garantías y pluses y que también realiza restricciones ilegales a la reincorporación tras el alta médica y a la adaptación de jornada para ejercer el derecho a la conciliación familiar.

En esta línea, desde la delegación gallega del Sector Aéreo de FeSMC-UGT señalan que en el aeropuerto de Santiago de Compostela han denunciado la situación de cuatro trabajadores "a los que no se les respetó ni el escalafón que tenían ni su antigüedad". Uno de ellos, que era supervisor, no recuperó sus condiciones laborales tras una baja: "Al reincorporarse a la empresa, no se le mantuvieron", indican.

Así, UGT denuncia que Azul Handling mantiene "una estrategia de precarización y presión sobre la plantilla que vulnera derechos laborales básicos y desoye sistemáticamente las demandas sindicales", tal y como señala el secretario federal del Sindicato Aéreo de FeSMC-UGT, José Manuel Pérez Grande.

El sindicato "exige" a la empresa que retire las sanciones, cumpla los dictámenes de la Comisión Paritaria y abra "de inmediato un proceso de negociación real", que permita mejorar las condiciones laborales de los más de 3.000 trabajadores afectados en todo el territorio nacional.

FeSMC-UGT ha solicitado mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) como paso previo a la convocatoria de huelga.