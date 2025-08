Galicia vivió un mes de julio de 2025 "más seco y cálido" de lo habitual: agosto será similar

Galicia registró un mes de julio "seco y muy cálido", con menos lluvias de las esperadas. Esta situación se mantendrá previsiblemente en agosto, al menos durante esta primera semana, según han informado la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la meteoróloga María Jesús Souto, en rueda de prensa.

Souto ha explicado que julio es el mes "más seco del año", pero este 2025 hubo "menos lluvias de las esperadas". La meteoróloga señaló que "apenas se registraron tormentas de verano", exceptuando la del día 19, que obligó a cancelar algunos conciertos en la costa de Pontevedra.

"Aunque la cantidad de agua no fue muy significativa fue intensa y breve en el tiempo. A nivel climático solo tuvimos un día de una fuente activa por lo que no tuvimos ese aporte típico del mes de julio", concretó Souto. No obstante, sí que se registraron precipitaciones en la Mariña lucense, pero .

Julio comenzó con una entrada de aire cálido y con temperaturas "altas" tras un junio de "cifras récord" que lo convirtieron en el "más cálido de la historia". Con la entrada de niebla y viento del nordeste las temperaturas "se suavizaron".

Esto motivó que el mes estuviese entre la "normalidad de un anticiclón y el viento del nordeste, y las temperaturas más altas por la entrada de masas de aire cálido", según explicó Souto, según recoge Europa Press.

"Todo parece indicar que (agosto) puede tener un comportamiento parecido", indicó la meteoróloga, que señaló que "se irá viendo". "En Galicia siempre debemos actualizar los avisos día a día", ha recordado Souto. La "posición geográfica y las influencias atlánticas" de Galicia hacen que entren "matices" que pueden cambiar el escenario climático.

Ángeles Vázquez apela a la prudencia

Ángeles Vázquez, por su parte, explicó que las temperaturas se han situado 1,3 grados por encima de lo habitual, si bien es cierto que hubo otros meses de julio más calurosos como fue el caso del año 2022.

"Tuvimos un Ourense que superaba los 40º frente a la Mariña que estaba en los 20 o 25º, pero eso no quiere decir que no se tengan que tomar medidas a nivel de toda la ciudadanía", ha expresado.

La conselleira de Medio Ambiente ha apelado a la prudencia, especialmente entre las personas más vulnerables: "que vayan a los refugios climáticos, anden por la sombra, y si van a tomar el sol no lo hagan en las horas centrales del día".

Vázquez ha señalado a este respecto que la presencia de viento a veces propicia que "los incendios se expandan muy rápidamente", por lo que ha pedido a la ciudadanía que "los notifique con rapidez para que los servicios puedan actuar lo antes posible".

La conselleira, por último, ha avanzado la previsión de aprobar la Ley del Clima de cara al mes de septiembre, que irá primero al Consello de la Xunta y posteriormente al Parlamento de Galicia. La normativa incluye medidas que "ayudarán a que Galicia esté mejor preparada para afrontar episodios de calor como la ola registrada esta semana".