La Xunta rechaza pagar a Renfe por mantener líneas: "Es competencia del Gobierno"

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha rechazado que la Administración autonómica pague a Renfe por mantener líneas que puedan ser deficitarias y ha subrayado que "el servicio ferroviario es competencia del Gobierno" estatal.

Preguntado sobre si la Xunta estudia la medida para mantener servicios en lugares como A Gudiña, en la línea de medidas aprobadas por la Junta de Extremadura, Diego Calvo ha sostenido que "solo faltaría" y que "son servicios que le corresponden al Gobierno" y que "tiene que hacer el Gobierno".

"Nosotros ya prestamos un servicio de transportes por carretera y ahí es competencia nuestra", ha dicho Diego Calvo, que ha sostenido que la Xunta no está de acuerdo con que no haya conexiones en A Gudiña y con que "el primer tren de la mañana sea a las 12 de la mañana". "Eso no tiene ningún sentido", ha apuntado.

El conselleiro de Presidencia ha considerado que "si es necesario establecer más frecuencias", Renfe "deberá establecer más frecuencias". "Igual la solución está en que un tren pueda salir de Ourense con dirección a Madrid a una determinada hora y hacer más paradas que otros trenes con otro origen no tienen que hacer", ha afirmado.

Diego Calvo ha afirmado que "hay que dar servicio a la población" y que esto "no se está cumpliendo" por "las decisiones de Renfe". Además, se ha referido a las incidencias para sostener que "no hay día en la semana en la que no estemos ante retrasos continuados e incluso anulación de algún tren", ha manifestado.

"Seguimos sin tener información de cuándo pasan estas cosas. Los viajeros, los usuarios, ayer muchos gallegos que se ponían en contacto con nosotros mandaban algún mensaje desesperados porque Renfe no aportaba ningún tipo de información", ha denunciado para criticar que ni informe a los usuarios ni a la Xunta, que sigue sin "interlocutor".

Por todo ello, ha emplazado a Renfe a "tomarse el transporte y su función mucho más en serio de lo que está haciendo".