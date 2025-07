El BNG aspira a ser la "casa común" de los gallegos en su manifestación del Día de Galicia

Este viernes 25 de julio, con motivo del Día de Galicia, cientos de personas se citaron en Santiago de Compostela en una manifestación convocada por el BNG. Allí, la portavoz nacional Ana Pontón declaró que Galicia es "unha nación pola que merece a pena loitar" con un discurso que giró en torno a la corrupción de otros partidos, la defensa de la paz, la igualda y la democracia y la aspiración de los nacionalistas de ser "a casa común" de todos los gallegos.

Bajo el lema Galiza Sempre! Unha nación en marcha pola súa soberanía, a la manifestación también acudieron representantes de Adelante Andalucía como Teresa Rodríguez o de Junts per Cataluña como Eduard Pujol.

Ante una multitud congregada en la plaza de Quintana con banderas nacionalistas, otras que recordaban al Prestige con el lema 'Nunca Máis' e incluso con una representación de Castelao, Pontón afirmó que el BNG está en su mejor momento y que la sociedad gallega busca un cambio.

Por eso recalcó que su labor es acoger "a todas as persoas que levan a Galiza na cabeza e no corazón". La líder del BNG también apeló por contar más con el pueblo, con una referencia a las mujeres para alcanzar la igualdad real porque "o futuro será feminista ou non será".

Por otra parte, Pontón aludió a los casos de corrupción de otros partidos criticando el sistema bipartidista PP-PSOE. En sus palabras, criticó al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo por haber adjudicado "miles de contratos a dedo" durante su etapa en la Xunta y al actual presidente autonómico Alfonso Rueda por ser un "alumno avantaxado de Montoro".

Durante su discurso, la nacionalista también denunció las prórrogas ilegales de la AP-9 aprobadas por el expresidente José María Aznar o el blanqueamiento de la monarquía concediendo la Medalla de Galicia a la princesa Leonor hace tan solo unas semanas.

En este sentido, Pontón recordó que el BNG "non ten nin un só condenado por corrupción porque o noso compás é claro: servir ao País e non servirse do País e facémolo coas mans limpas e a cabeza alta".

Entre otros asuntos, reivindicó el uso del idioma gallego, ante un "goberno sumiso a estratexia do PP de Madrid".

Ana Pontón también tuvo unas palabras para denunciar el imperialismo estadounidense y para condenar a "barbarie do estado criminal de Israel sobre Palestina" con críticas a la Unión Europea por "mirar para outro lado" y reclamar el aumento del gasto en defensa.

"Temos que rebelarnos contra este escuro futuro e a alternativa está aquí, nos pobos e

nacións de Europa que defendemos a democracia, o antimperialismo e o pacifismo", concluyó.