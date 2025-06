La ola de calor llega a Galicia: estas son las zonas afectadas

Estas son as máximas acadadas hoxe. Destaca #Leiro 38.7º e #Ourense 36.6ºC



A masa de aire africana estará afectando a #Galicia durante o sábado, domingo e luns e xa durante as últimas horas do martes se irá retirando.



Ver avisos https://t.co/c12jgxUT7p pic.twitter.com/uh35kubO6X