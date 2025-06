Alfonso Rueda alega que "no" apoya al exconselleiro do Mar de Galicia "como denunciado"

El terremoto político en Galicia que está suponiendo la reciente dimisión de Alfonso Villares como conselleiro do Mar tras una denuncia de agresión sexual por parte de la modelo y presentadora Paloma Lago sigue acaparando la actualidad.

Tanto es así que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha alegado este viernes que él no ha apoyado al exconselleiro Alfonso Villares, investigado por una supuesta agresión sexual, "como denunciado", sino que el abrazo en el que se fundieron en la pasada jornada es un "agradecimiento a su labor".

"Yo no apoyo al exconselleiro como denunciado. El abrazo de ayer es un agradecimiento a su labor, simplemente eso. Lo dije, además, expresamente y lo mantengo. Fue un buen conselleiro. Todo lo demás no tiene que ver con su labor política y todo lo demás tendrá que determinarlo la justicia, sin ninguna duda. No es miembro del Gobierno y no serlo, se deriva de su imputación, simplemente de su imputación", ha asegurado.

Así lo ha trasladado, en la comparecencia de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, donde ha sido preguntado expresamente acerca de si considera que el abrazo que compartieron en un acto le puede pasar a él factura política.

Sin referirse de forma expresa al caso, Rueda defendió que "no hay ninguna duda" del "decidido apoyo a cualquier víctima de violencia machista y las facilidades" que da la Administración autonómica "para intentar que ninguna conducta quede sin castigo y para hacer todo lo posible para que cualquier mujer que se sienta amenazada pueda reaccionar con los medios que tiene a su alcance".

Asimismo, ha recalcado que él lo que ha pedido en relación a este caso es que "se resuelva cuanto antes" y que lo haga "quien tiene que resolverlo, que es un juez". "Desde luego con lo que diga el juez habrá que asumir las consecuencias sin ninguna duda", ha esgrimido.