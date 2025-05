Down Galicia condena las palabras del obispo emérito de Alcalá de Henares sobre los discapacitados

El presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, en rueda de prensa. Down Galicia.

Down Coruña ha condenado a través de un comunicado las manifestaciones del obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, que afirmó en una homilía celebrada en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes (Salamanca) que “la discapacidad es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza”.

"Desde el Movimiento Down en Galicia queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a estas declaraciones, que consideramos profundamente ofensivas, discriminatorias e inaceptables en una sociedad que trabaja activamente por la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad", explicaron en esa comunicación que detalla que "vincular la discapacidad a una supuesta culpa moral o a un desorden natural no solo perpetúa estigmas superados, sino que supone un retroceso en los derechos y la dignidad de millones de personas. La discapacidad no es un castigo ni una consecuencia de pecados individuales o colectivos, sino una realidad humana que

forma parte de la riqueza diversa de nuestra sociedad. Todas las personas, con o sin discapacidad, poseen dignidad, derechos fundamentales y capacidades únicas que deben ser reconocidas y respetadas. Mensajes como el pronunciado por el obispo Reig Pla refuerzan visiones excluyentes y prejuicios históricos que tanto daño han causado a lo largo del tiempo a las personas con discapacidad".

Por todo ello, desde Down Galicia exigen "una rectificación pública y clara por parte del señor Reig Pla, así como una respuesta firme y comprometida de la Conferencia Episcopal. La Iglesia no puede permanecer en silencio ante manifestaciones que vulneran la dignidad de tantas personas. Es imprescindible avanzar hacia una sociedad más justa, en la que la diversidad sea entendida como una riqueza colectiva y las personas con discapacidad sean plenamente reconocidas como sujetos de derechos, con dignidad y capacidades propias, libres de toda culpa o discriminación heredada".

Se suma a la acción ante la Fiscalía General del Estado

Down Galicia se suma a las numerosas entidades del Estado que han manifestado su rechazo a estas declaraciones. Entre ellas, destaca la actuación de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha trasladado el caso a la Fiscalía General del Estado. La Dirección General solicita que el Ministerio Fiscal estudie la apertura de diligencias ante lo que considera “un discurso público e inaceptable en democracia, que asocia la discapacidad con postulados propios del medievo, y no con un factor de diversidad humana, presente y comprobado en cualquier sociedad”. En este contexto, se plantea que las palabras del obispo podrían estar tipificadas en el artículo 510.2 del Código Penal.

Del mismo modo, la Oficina de Atención a la Discapacidad, dependiente de la misma Dirección General, ha abierto un expediente informativo sobre los hechos y ha solicitado a la Conferencia Episcopal que explique públicamente estas descalificaciones y qué medidas tomará para evitar que se repitan mensajes similares en el futuro.

Por último, también han remitido una queja formal al Defensor del Pueblo para que estudie estas manifestaciones, por su posible vulneración de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.