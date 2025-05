Galicia tiene más de 600 licencias de vehículos VTC pese a no contar con una normativa propia

En Galicia, las licencias de vehículos con conductor, los VTC, suman 610 dentro del registro autonómico, pese a que todavía no existe una normativa propia que regule su funcionamiento y a que ninguna de las ciudades gallegas tiene ordenanzas al respecto.

Según informa Europa Press, en la comunidad diversas empresas operan estos servicios que también ofrecen plataformas como Cabify, disponible en A Coruña desde 2018. En Santiago de Compostela ya trabaja con solicitudes bajo reserva, como puede ser el traslado al aeropuerto, desde 2024 con un servicio está disponible de manera inmediata a través de su aplicación móvil.

Aunque hay legislación estatal y autonómica sobre este asunto, el Gobierno gallego introdujo en 2024 una modificación legal a través de la que da competencia a los ayuntamientos para autorizar la prestación de estos servicios.

En concreto, la Ley gallega de transporte público en vehículos de turismo, en su título III, regula el arrendamiento de vehículos con conductor para el transporte de personas, contemplando cuestiones como que no podrán esperar ni circular por las vías públicas en busca de clientes, ni realizar recogida de personas que no contratasen previamente el servicio. Así, prevé que se tenga que contratar con una antelación mínima de 15 minutos a su prestación y que se formalice en soporte papel o electrónico. Sin embargo, en otras regiones como Baleares la normativa que obligaba a reservar con antelación los VTC fue anulada por el Tribunal Supremo.

El Gobierno también aprobó en 2018 un decreto por el que se preveía que estos vehículos solo puedan realizar servicios interurbanos, dejando un plazo de cuatro años para operar a modo de indemnización que finalizó a finales de septiembre de 2022.

Tras ello, tal y como han señalado a Europa Press fuentes de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, de la que depende la Dirección Xeral de Mobilidade, la norma gallega que habilitó expresamente la competencia de los ayuntamientos para regular a través de ordenanzas y confirmó lo establecido en la legislación estatal para autorizar solo VTC en tráficos interurbanos fue la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para 2024.

Esta norma modificó el artículo de la ley gallega para incluir que los ayuntamientos serán competentes para otorgar las autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios urbanos de arrendamiento de vehículos con conductor a quienes dispongan previamente de la correspondiente autorización interurbana domiciliada en Galicia.

Pese a la delegación de competencias a los ayuntamientos, tal y como ha confirmado Europa Press con los diferentes consistorios, ninguna de las siete ciudades gallegas cuenta actualmente con una ordenanza que desarrolle esta regulación.

Fuentes del Ayuntamiento de Santiago han indicado que si bien "no está contemplada ninguna ordenanza", la voluntad del gobierno municipal es regular los servicios urbanos de VTC para que no colisione con el taxi. "Entendemos que no se pueden prohibir todos los servicios urbanos de VTC, si eso implica prohibir los servicios de transfer, tal y como se venían entendiendo", indican estas fuentes, que inciden en la "complejidad" de esta cuestión y que "aún se está creando jurisprudencia a nivel estatal".

Recientemente, el Tribunal Supremo anuló la obligación de varias comunidades autónomas de que el servicio de VTC fuese contratado con un mínimo de media hora de antelación.

En A Coruña, fuentes municipales han señalado que también se regula por la normativa autonómica existente y ha precisado, además, abrió dos expedientes, que aún no están cerrados, como consecuencia de sendas denuncias sobre esta actividad en la ciudad.

En Lugo, fuentes del Consistorio han indicado que, por el momento, no hay ningún vehículo VTC ni está previsto que lo haya. Además, indican que la ordenanza municipal de transporte público solo contempla a los taxis para prestar este tipo de servicios.

Por su parte, en Ourense, sí hay conocimiento de que al menos dos empresas ofrecen este servicio, para el que no hay ordenanza municipal específica, como tampoco la tienen urbes como Ferrol, Pontevedra y Vigo.

Además, preguntada al respecto, fuentes consultadas por Europa Press han señalado que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) no tuvo comunicación oficial por parte del Gobierno gallego de los cambios introducidos en la ley para otorgar las competencias a los ayuntamientos y han trasladado que tampoco se les hizo partícipes en las modificaciones, pese a afectar a las administraciones locales.