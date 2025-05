El Sindicato Labrego Galego denuncia que la simplificación de la PAC reduce la protección ambiental

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha denunciado este viernes que el "segundo" paquete de simplificación de la PAC presentado por la Comisión Europea supone "más burocracia digital" y "menos protección ambiental".

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que supone la modificación de dos de los tres reglamentos PAC, se someterá a votación y, de ser aprobado, derivará en la modificación del Plan Estratégico de la PAC estatal.

El SLG ha apuntado que las modificaciones "apenas van a influir en las demandas y necesidades" de las personas que producen alimentos. "Ni vamos a tener mejores ingresos ni se va a reducir la complejidad administrativa. De hecho, cada vez que oímos la palabra 'simplificación' aplicada a la PAC nos echamos a temblar", han señalado desde el sindicato.

En todo caso, la organización esperará a conocer el texto definitivo de la propuesta y saber cómo va a ser traspuesta por parte del gobierno de cada Estado, pero ha avanzado su conclusión de que "el tipo de parches propuestos en ningún caso suponen el cambio de rumbo en las políticas agrarias que se necesitan para tener un modelo europeo de producción de alimentos que aspire a la soberanía y seguridad alimentaria de la población, en lugar de estar enfocado a hacer negocio con una necesidad básica", tal y como ha apuntado la portavoz del SLG, Ana Rodríguez.

Así, ha señalado que "no solo pierden los agricultores sino también el medioambiente" y, en concreto, la posibilidad de desarrollar un modelo agroecológico de producción alimentaria, acorde a la responsabilidad de garantizar alimentos saludables a la población y establecer medidas de protección y recuperación ambiental.

Según el SLG "se sigue desmantelando la condicionalidad sin ton ni son", es decir, el conjunto de requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrícolas y medioambientales que deben respetarse, y ha añadido que "parece que se ahonda en la renacionalización de la PAC", desconectando algo más esta política del resto de políticas europeas.

Entre los cambios que han cuestionado está el aumento del 5 al 10 % en la prohibición para transformar pastos permanentes, el permiso para redefinir el curso de agua, la relajación de medidas de protección para humedales y turberas, o la limitación a un único control 'in situ' en la granja al año, realizando la práctica totalidad del seguimiento mediante sistemas digitales (lo que redundaría en un aumento de la carga de trabajo de las explotaciones y entidades tramitadoras).

Con respecto a la gestión económica, el SLG lamenta que el único incremento que se propone es el de la ayuda financiera a organizaciones de productores de frutas y hortalizas, "que en Galicia no se aplica", y se van a detraer los fondos de los pagos directos o de los de desarrollo rural, ya que no se aumenta el presupuesto. En el actual período, ha advertido la organización, Galicia tiene agotados los fondos de desarrollo rural y no dispone de fondos "para atender emergencias".

Finalmente, en cuanto al régimen de pequeños agricultores, la Comisión propone aumentar el importe de 1.500 a 2.500 euros, pero esa figura no está en el Plan Estratégico, porque es voluntaria, y debería valorarse "si esta medida es interesante para Galicia", donde hay muchas solicitudes de PAC "con importes muy pequeños".