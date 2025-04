Debate Estado Galicia: El BNG propone crear un Fondo Soberano gallego para inversiones estratégicas

El BNG acaba de registrar cuarenta propuestas para la última jornada del Debate sobre el Estado de la Autonomía, destinadas a mejorar los servicios públicos, la atención a la dependencia, la vivienda y a impulsar un modelo industrial respetuoso con el medioambiente que genere empleo y riqueza.

La viceportavoz nacionalista, Olalla Rodil, ha detallado este jueves las propuestas de resolución de los nacionalistas para debatir y votar en la última jornada, entre las que ha mencionado iniciativas para poner la riqueza de Galicia al servicio de los gallegos como un fondo soberano para inversiones estratégicas, así como "para acabar con el modelo de expolio energético" y otras medidas para incrementar el presupuesto de Atención Primaria y del Servizo de Axuda no Fogar.

Las propuestas económicas y sociales

En cuanto a las propuestas del BNG presentadas por la diputada, en el ámbito económico se propone la creación de un Fondo Soberano para inversiones estratégicas, con una previsión de movilizar 1.200 millones de euros hasta 2030 en sectores clave, garantizando que el tejido productivo y empresarial gallego se arraigue en Galicia.

Dentro de estas medidas económicas se incluyen además dos propuestas en materia energética con el fin de "poner fin al modelo depredador y de expolio de los recursos gallegos que está llevando a cabo el PP", que consisten en la creación de una empresa pública de energía y en impulsar la llamada minería urbana con proyectos de reciclaje de residuos electrónicos, automóviles o residuos de antiguas instalaciones mineras que contengan metales y minerales valiosos. Además, Olalla Rodil puso énfasis en la importancia de situar la ciencia y la investigación como motor de desarrollo para la transformación y modernización económica de Galicia.

En el ámbito social, el BNG plantea propuestas como un plan de rescate de la Atención Primaria, con una inversión del 25% del presupuesto del Sergas y 100 nuevas plazas de psicología clínica, la creación del Servicio Gallego del Bienestar, un "Sergas de los servicios sociales", o aumentar la financiación de la Xunta al Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) hasta llegar a los 20 euros por hora.

En cuanto a la vivienda, los nacionalistas proponen movilizar 16.000 viviendas para incorporarlas al parque público en dos legislaturas, impulsando no solo la construcción sino también la compra pública por parte de la Xunta.

Asimismo, la diputada destacó las propuestas en favor de la igualdad, donde la formación reclama destinar el 1% del presupuesto gallego. Se pide, además, rescatar para lo público los centros de crisis 24h y un "rechazo firme a los pactos con la extrema derecha machista, racista y antigalega".

Valoración de la primera jornada del debate

En esta misma rueda de prensa, Rodil ha lamentado que Rueda llevase a su intervención en el debate anuncios "resesos, repetidos" o propuestas nuevas "con escasa ambición o nulo proyecto de país". En cuanto a las leyes anunciadas, la viceportavoz nacionalista ha recordado que la de administración local "la prometió Feijóo en 2009, 2013 y se vendió como novedosa en 2024". Sobre las 24 residencias de mayores anunciadas, Rodil ha lamentado que sean "privadas", asegurando que el PP en la Xunta "solo sabe trabajar para hacer negocio con la vejez".

Del mismo modo, ha repetido las críticas vertidas este miércoles por Pontón en el debate, que tachó al titular del Gobierno gallego como "comercial de Altri" y "portavoz del lobby eléctrico y la megaminería contaminante". En esta línea, ha reprochado al PP que "faltó al respeto a la Cámara", haciendo, ha dicho, "un meme de sí mismo" y que "solo sabe lanzar insultos machistas contra la líder de la oposición".

En este sentido, ha reiterado que al BNG no lo van a "encontrar ahí", ya que ha asegurado que no van a "desviarse" de "la responsabilidad" que, ha añadido, tienen como "líderes de la oposición". "Que no cuente el PP con nosotros para arrastrar por el fango ni al Parlamento ni a la política, porque los gallegos no somos así. Ese es el estilo Rueda, pero no es el estilo de Galicia", ha aseverado.