Miles de personas se manifiestan en Viveiro (Lugo) en defensa de la sanidad pública

Este domingo, unas 5.000 personas se dieron cita en el municipio lucense de Viveiro para una multitudinaria manifestación en defensa de la sanidad pública. La movilización, convocada por la Plataforma na Defensa da Sanidade Pública da Mariña, tuvo como lema 'Por la resurrección de nuestra sanidad'.

PP de Galicia Mariña Gueimunde (PP), nueva alcaldesa de Viveiro (Lugo) tras prosperar una moción de censura

La movilización, según informa Europa Press, ha partido de la Cruz Roja y ha recorrido las principales calles hasta llegar al centro de salud de la localidad donde han leído un manifiesto.

Durante la marcha los manifestantes han portado pancartas en las que se podía leer 'No a la supresión del área sanitaria de A Mariña' y 'Paremos la destrucción de la Atención Primaria' y han entonado cánticos como 'dónde están, que no se ven, los alcaldes del PP'.

Así, en declaraciones a los medios, desde la Plataforma han lamentado que los servicios sanitarios mermados de A Mariña y en Viveiro están "mermados".

Lara Méndez acusa al PP de "facer un Mazón"

A la manifestación acudió la secretaria de organización del PSdeG, Lara Méndez, quien se sumó "para denunciar unha situación insostible na sanidade pública".

La socialista señaló al PP como responsable del "abandono" de los servicios sanitarios en una atención primaria "ap bordo do colapso".

Méndez también criticó la ausencia de los populares, afirmando que "mentres a xente sae á rúa para defender a sanidade, o PP fai un Mazón e vén de paparota a Viveiro", en relación a la comida que organizó el partido en la localidad.

En esta misma línea, en relación a la multitudinaria protesta en contra de Altri celebrada en A Pobra y que la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, calificó de "comunismo do século XXI", Méndez afirmó que "é un despropósito que o señor Rueda e os seus conselleiros pretendan descalificar a miles de galegos e galegas que están a manifestar unha preocupación lexítima chamándolles comunistas".

"O que se está cuestionando é que se regalen 250 millóns de euros de diñeiro público a unha empresa privada, sen transparencia e sen garantías ambientais, mentres milleiros de persoas quedan sen médico de familia. Iso non é comunismo, é responsabilidade", añadió.

El PP defiende que el problema en la sanidad es un "déficit de profesionais"

Durante la comida celebrada por los populares este domingo en la localidad lucense, la presidenta del PP de la provincia de Lugo, Elena Candia, defendió que "o PP está gobernando en Viveiro porque gañou as eleccións e porque, cando ten que defender os intereses dun territorio, ten capacidade para negociar e chegar a acordos".

Por su parte, la alcaldesa Mariña Gueimunde recordó en unas palabras difundidas en un comunicado de los populares que "fai uns días asumimos con valentía e compromiso a responsabilidade de gobernar a nosa cidade", antes de agradecer el apoyo recibido.

En relación a las protestas en defensa de la sanidad pública que estaban teniendo lugar esta misma mañana, la presidenta del PP provincial pidió "non facer demagoxia" reduciendo los problemas de este ámbito a "un importante déficit de profesionais".

Candia señaló a la oposición por votar en contra de las medidas de la Xunta de Galicia relativas a las coberturas de plazas vacantes en centros de salud y en hospitales comarcales.

En relación a las protestas contra Altri, el portavoz del Partido Popular en la Deputación de Lugo, Antonio Ameijide, "todos estabamos de acordo en que era un bo proxecto. Incluso os socialistas criticaban que non se asentara na Mariña. O ex alcalde nacionalista de Ribadeo e a ex alcaldesa socialistas de Viveiro pedíano para estes concellos, pero agora PSOE e BNG maniféstanse en contra de que o proxecto sexa unha realidade".

Ameijide aseguró que "como fixemos con Alcoa, seguiremos defendendo que Lugo e o interior teñan industria e un medio de vida para as xeracións futuras".