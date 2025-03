Miles de personas se manifiestan en A Pobra (A Coruña) contra el proyecto de Altri en Galicia

Este sábado, cientos de personas y también de embarcaciones se citaron en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) en la manifestación en contra del proyecto que Altri tiene previsto instalar en Palas de Rei (Lugo). Esta movilización protestó también por la instalación de la Mina de Touro.

La instalación de la fábrica de fibra textil a partir de celulosa en el municipio lleva tiempo suscitando polémica por el posible impacto ambiental que tendrá en el municipio.

El pasado 14 de marzo, la Xunta de Galicia daba su luz verde a la declaración de impacto ambiental del proyecto, dejando en manos del Gobierno de España la concesión de los fondos solicitados por la compañía portuguesa para comenzar su construcción. Altri pide 250 millones de ayudas públicas con una inversión de cerca de 1.000 millones.

Tal y como recoge Europa Press, bajo el lema 'Ni mina ni Altri, defendemos nuestro modo de vida' y convocada por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (Pdra), la manifestación ha arrancado sobre las 12:30 horas de esta jornada, Día Mundial del Agua, desde la estación de autobuses de la localidad.

Antes de comenzar la movilización, la presidenta de la asociación vecinal Ulloa Viva, Pilar Naveira, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha afirmado que aunque "es más que probable que el proyecto tenga licencia administrativa, lo que es 100% seguro es que no tiene licencia social".

Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (Pdra), Xaquin Rubido, ha pedido la dimisión del conselleiro do Mar, Alfonso Villares; de la conselleria de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez; y de la conselleria de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

"Pensamos que la Xunta tiene que cambiar de rumbo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es el responsable", ha asegurado.

Junto a los cientos de manifestantes, numerosas embarcaciones situadas en la ensenada del municipio se sumaron a la protesta con pancartas que rezaban "Por una tierra viva, Altri No" y "SOS Agua. Porque no hay una ría de Arousa B".

Numerosas embarcaciones se manifestaron en A Pobra en contra del proyecto de Altri. Greenpeace

Al final de la manifestación el actor gallego Carlos Blanco ha pedido a la Xunta que "rectifique". "Rectificar es de sabios, están a tiempo. No pasa nada, rectificad. Viviremos más tranquilos con A Ulloa viva, el río Ulla y busquemos una salida para nuestras rías que están muy enfermas, que no producen", expresó.

En la lectura del manifiesto, la organización valoró esta "movilización histórica por tierra y mar" antes de lamentar que "Galicia entera ha salido a la calle y la Xunta, en lugar de defender a los ciudadanos se alían con los proyectos que quieren expoliar nuestra tierra".

Los barcos se sumaron haciendo sonar sus sirenas en señal de apoyo.

"No nos van a desmovilizar porque todavía hay recorrido para seguir presionando en Galicia, en España y en Europa", setenció la organización.

Pontón pide a Rueda que "rectifique" sobre Altri y Besteiro denuncia que "no es un proyecto sostenible"

A la manifestación acudieron los líderes de la oposición, Ana Pontón del BNG y José Ramón Gómez Besteiro del PSdeG.

La nacionalista ha demandado al presidente gallego, Alfonso Rueda, que "rectifique" y que "escoite á inmensa marea de dignidade que lle di Altri non, Galicia si". Pontón también ha criticado a Rueda por "criminalizar a quen se moviliza" en lugar de "escoitar o clamor social que hai en Galicia en contra de Altri".

Por su parte, Besteiro también ha recalcado que "Altri non é sostible para Galicia" y ha denunciado por ello la "grande mentira" del PP gallego al defender la declaración de impacto ambiental firmada por la Xunta.

El socialista ha afirmado que el proyecto de Altri "non encaixa no noso modelo produtivo, no futuro que queremos para Galicia".

La Xunta reduce la protesta contra Altri a "comunismo do século XXI"

En la provincia de Pontevedra, conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana tildó la manifestación de "comunismo do século siglo XXI" apelando a "desinformación" para que "Galicia teña menos industria e os galegos sexan máis pobres".

La titular de Economía respondió a preguntas de los medios tras visitar el parque eólico de Xiabre, donde también ha criticado a la oposición afirmando que "o PSdeG está desaparecido e hoxe está soportando a pancarta de Ana Pontón".

Lorenzana también se dirigió al Gobierno central, interpelando al presidente Pedro Sánchez para que responda "dentro duns expedientes administrativos a Galicia e aos cidadáns galegos".

"Paréceme vergoñento que nacionalistas e socialistas estean reclamando que non cheguen fondos a Galicia mentres existe unha sangría de fondos cara proxectos de outras comunidades", concluyó.