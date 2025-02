Críticas a la CIG por una campaña "asquerosa" y "sexista" en contra de Fabiola García

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha denunciado públicamente una campaña "sexista" del sindicato CIG. La política de la Xunta condenó a través de su Instagram la publicación de una caricatura en la que se ve a la conselleira tumbada en un sofá mientras ignora las demandas de las trabajadoras de residencias de mayores. "Bufff me aburren, dígales que no molesten y que se pongan a trabajar como yo... Las rebajas me matan!!!", puede leerse en el papel.

Quincemil El PSOE comunica la expulsión definitiva de los cuatro ediles díscolos de Santiago

Fabiola García se ha preguntado si desde la Central Intersindical "diríanlle algo así a un conselleiro home?". Asimismo, también pidió a la portavoz del Bloque Nacionalista Galego que exigiese la retirada de la campaña. No obstante, no instó al grupo socialista a hacer lo mismo.

Con todo, la alcaldesa de A Coruña y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Inés Rey, ha mostrado su apoyo a Fabiola García ante lo que considera "un panfleto asqueroso". "Máis alá da crítica política, penso que ningunha muller debe someterse a este nivel de machismo. Unha caricatura totalmente sexista que reflexa o que aínda hoxe sufrimos", escribía esta mañana en su perfil de X la regidora coruñesa.

Este panfleto é asqueroso. E ás cousas hai que chamalas polo seu nome.



Mais alá da crítica política, penso que ningunha muller debe someterse a este nivel de machismo. Unha caricatura totalmente sexista que reflexa o que aínda hoxe sufrimos.



Moito ánimo, Fabiola. pic.twitter.com/2abDltXZok — Inés Rey (@inesreygarcia) February 18, 2025

Otras representantes públicas como la secretaria xeral del Partido Popular de Galicia, Paula Pradro; la secretaria nacional de Interior del PP y diputada por Galicia, Ana Vázquez Blanco; y la directoral xeral de Promoción da Igualdade en la Xunta, María Quintiana, también han mostrado su apoyo a la conselleira.

Prado, Vázquez y García además de criticar el contenido de la caricatura también acusaron a la CIG de "ser el sindicato al servicio del BNG".

La CIG insiste en la precariedad de las residencias

La secretaria de la CIG, Zeltia Burgos, explicó que el cartel fue repartido en las dependencias de Política Social en San Caetano para "evidenciar que la conselleira poco o nada le importa la situación de las residencias". Desde el sindicato insisten e que lo que se busca es poner el acento en las demandas del personal y en la "dejadez de funciones de Fabiola García como máxima responsable de Política Social en Galicia".

"Parece que o cartaz si logrou o que non conseguiron nin as mobilizacións nin as reclamacións sindicais: captar a súa atención", dice irónica Zeltia Burgos. "O que si é realmente machista é ter ás traballadoras das residencias en condicións infames, ás mulleres coidando as persoas dependentes sen praza e ás dependentes agardando por unha axuda que nunca chega", concluye la representante sindical.