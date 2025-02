El BNG pedirá el archivo del expediente de Augas de Galicia sobre Altri

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado este sábado que pedirá el archivo del expediente favorable de Augas de Galicia sobre el proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo). Lo hace, según explica, porque tal y como ha denunciado Adega este viernes, el plazo de autorización "está caducado".

En un acto del partido bajo el título 'Parlamento Aberto', Pontón denunció la alianza del PP con Altri, asegurado que esta es una "decisión política" que se tomó hace tres años cuando la Xunta, a través de Sociedade Impulsa, firmó un documento con la empresa portuguesa.

Sobre esa firma, Pontón aseguró que "aínda hoxe descoñecementos o seu contido" y, como la sociedad gallega tiene derecho a conocer la verdad, instó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a hacer público su contenido.

La líder de los nacionalistas afirmó que el BNG hará "todo o posible" para que los 250 millones de euros planteados para este proyectos vayan en su lugar a las pymes y sectores productivos gallegos.

Además, ha asegurado que "non imos permitir" que la Xunta "cole" como industrialización lo que es "destrución, contaminación e máis eucaliptización".

En el foro, al que asistieron expertos del ámbito de la economía y del medio ambiente, así como representantes de colectivos afectados, recalcó que "mentres outros gobernos logran proxectos de vangarda, tecnolóxicos e de futuro, Rueda só lle ofrece a Galiza unha macrocelulosa contaminante que ninguén quere", recordando que Noruega rechazó un proyecto similar al de Altri.

"O futuro non está en desenterrar o franquismo industrial das celulosas que impuxo Ence na ría de Pontevedra e que agora o PP quere resucitar para colocar unha bomba ambiental no corazón do rural galego", añadió.

Pontón ha argumentado que el PP trata a Galicia como "unha colonia" y que está "disposto a sacrificar" 8.000 empleos directos en el agro y en la pesca ofreciendo, en cambio, "espolio e contaminación". Por eso, la formación nacionalista va a estar "ao lado da xente do rural e do mar".

La líder nacionalista sentenció que, un año después de las autonómicas y coincidiendo con el acto de este sábado del PPdeG, "os únicos que teñen algo que celebrar son as empresas amigas do PP". "Altri vai ser a tumba do goberno do PP", añadió.

La Xunta asegura que "no hay argumentos"

En respuesta a la intención del BNG de solicitar el expediente de Aguas de Galicia, la Xunta ha señalado que "no hay argumentos" ni jurídicos ni administrativos que "sustenten la petición".