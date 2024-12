Homenaje al expresidente de la Xunta, González Laxe: "Es uno de los grandes referentes que tenemos"

Personalidades del ámbito académico, político y empresarial han rendido homenaje este miércoles al expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe, con motivo de su reciente jubilación como catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de A Coruña (UDC).

Organizado por el Foro Económico de Galicia, el evento ha tenido lugar en el Salón Noble de Fonseca, en Santiago, donde se han dado cita políticos como el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño; los conselleiros de Facenda y Emprego, Miguel Corgos y José González; así como el actual secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. También ha acudido el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

A la cita también han asistido personalidades del ámbito económico y empresarial como José Manuel González-Páramo, ex consejero del Banco Central Europeo; así como personas del ámbito académico, como los economistas María Cadaval, Santiago Lago y Xoaquín Fernández Leiceaga, todos ellos del Foro Económico de Galicia. Además, entre otros, ha asistido el profesor de Economía Aplicada y exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero.

El propio homenajeado ha traslado su agradecimiento a la USC y a los dirigentes del foro por este acto de reconocimiento, en el que ha reivindicado el servicio público como la defensa de los valores democráticos y de la sostenibilidad de la sociedad. "El servicio público es ser responsable de los actos y dar explicaciones, es ser transparente. Y eso pienso que es lo que quise hacer. En muchas cosas lo he logrado y en otras no", ha trasladado González Laxe.

Además, en declaraciones a los medios, ha considerado que, durante su etapa en la política, "había más sensibilidad, más niveles de compromiso y más posibilidades de acuerdo entre los partidos" que en la actualidad.

"Me imagino que entonces teníamos una gran preocupación, que era no defraudar a la sociedad", ha dicho para recordar que "estaba muy cerca la caída de una dictadura" y de una etapa de "aislamiento" para Galicia, con un "centralismo atroz". "Entonces no podíamos defraudar a la sociedad. Y de ahí que todas las tareas y los objetivos fueron encaminados a resolver problemas", ha afirmado para reivindicar el diálogo y el acuerdo.

Por su parte, Emilio Pérez Touriño ha sostenido que "decir Fernando González Laxe es decir Galicia". "Porque toda su peripecia vital y toda su trayectoria profesional y vital está ligada al hecho de esa identidad vital que llamamos Galicia en toda su trayectoria y en toda su obra", ha manifestado para trasladar que González Laxe tiene también "una inmensa capacidad de renovación".

"Es un espejo en el que uno puede reconocer los mejores valores de la sociedad y que nos engrandece a todos un poco: a la política que sirve para unir y avanzar, hoy tan necesaria; que engrandeció a la universidad; y que, en definitiva, engrandece la Galicia, a la que dedicó su vida y su razón de ser, toda su obra", ha destacado.

"Uno de los grandes referentes"

El presidente del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, ha destacado la importancia de celebrar a las "personas que son importantes" para el país. "Un país necesita referentes y Fernando es uno de los grandes referentes que tenemos", ha manifestado para destacar que "su jubilación oficial de la universidad es un buen momento para hacer este tipo de celebración" y que el Foro quiere "reivindicar su papel como dinamizador" en el ámbito político, en el ámbito universitario y en el terreno del compromiso social con la articulación de Galicia, más allá de las responsabilidades políticas.

Precisamente, durante el homenaje, el rector de la USC, Antonio López, ha elogiado que Laxe fuera el impulsor de la ley de universidades que dio lugar al sistema actual. "Se debió de hacer muy bien para conciliar tantos intereses", ha sostenido el rector, que ha considerado que fue "una decisión magnífica para el sistema universitario".

Además, el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha ensalzado la figura de González Laxe como político y como profesor universitario, "dos vidas en las que hay mucho paralelismo". En su intervención, Besteiro ha recordado que fue con él, el primer presidente socialista de Galicia, cuando se crearon las universidades de A Coruña y de Vigo y, en relación a ese impulso a los estudios superiores, ha destacado que "concibió la vida universitaria" como un "verdadero ascensor social".

En cuanto a su faceta política, lo ha erigido en "ejemplo" de lo que debe ser un presidente, ejemplo que, según ha dicho, siguió "otra figura del mundo académico como fue Emilio Pérez Touriño". "Ambos, ha dicho, dejaron una impronta de cómo hacer política y cómo aprovechar lo público para mejorar la vida de los gallegos y de las gallegas", ha afirmado.