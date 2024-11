La conselleira de Vivenda sobre bajar precios de alquiler: "Se notará a partir de verano de 2026"

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha vaticinado que el precio de la vivienda podría comenzar a bajar a partir del verano de 2026, tanto para alquiler como para compraventa. Esto sería gracias a las medidas impulsadas por la Xunta.

En estos dos años, Allegue cuenta con que estén terminadas "al menos" 1.500 de las 4.000 viviendas de promoción pública comprometidas por el Gobierno de Alfonso Rueda para esta legislatura (horizonte 2028). Los objetivos pasan por obtener más vivienda o desarrollar suelo residencial, según dejó claro la conselleira en una entrevista concedida a Europa Press.

El precio, según Allegue, "no es un problema que pueda solventarse de hoy para mañana": "En el momento en que haya más vivienda disponible, claro que los precios bajarán", aseguró, a la vez que recordó que durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo "se hizo mucho".

En este contexto, se muestra consciente de que desde 2008, con la crisis económica, "se dejó de construir vivienda, no solo protegida, también libre" y apuntó que ahora detecta "de nuevo ese interés por la construcción de vivienda" y aboga por "aprovechar esta oportunidad".

En lo que a la Xunta respecta, ha comprometido "al menos" 1.500 nuevas viviendas de promoción pública terminadas el verano de 2026, de las 4.000 prometidas en cuatro años."Lo que sí tenemos claro es que al final de la legislatura, en 2028, tenemos que tener 8.000 viviendas de promoción pública", resalta.

Por otra parte, saca pecho por haber tomado "la iniciativa" para desarrollar suelo residencial en el que impulsar la promoción de vivienda, unas 15.000 en siete zonas de Galicia que se construirán a partir de 2028, tanto libres, como protegidas (el 80%).

"Totalmente en contra de la intervención de los precios"

Teniendo claro que en "nada" contribuye para el ciudadano la confrontación Xunta-Gobierno central en materia de vivienda, Allegue tampoco ve espacio, "para nada", para la autocrítica. A su vez, carga contra la ley estatal de vivienda al entender que "muchos de los problemas que existen con los precios vienen motivados" por esta norma.

"Es totalmente intervencionista y crea esa inseguridad jurídica a los propietarios que tienen viviendas vacías, que no las destinan a alquiler sino que prefieren destinarlas a otros usos o incluso dejarlas vacantes", dice.

"Totalmente en contra de la intervención de los precios", ha especificado, mientras argumentó que la Xunta se mueve vía incentivo, a través de bonificaciones fiscales como la que prevé aprobar para quienes construyan o rehabiliten para alquilar o la que permitirá deducir 500 euros del IRPF a quien alquile por menos de 700 euros.

"Lo que queremos es fomentar la puesta en el mercado de estas viviendas vacías, toda vez que la ley estatal está perjudicando esa facilidad de poner a disposición viviendas con las facilidades que se da para la no desocupación de posibles inquilinos que dejen de pagar el alquiler", expone.

Al respecto, defiende el tope de 700 euros, "muy por encima de los precios medios de la comunidad", y ratifica que está "descartadísimo" que su equipo proponga ningún tipo de medida que imponga un máximo al precio del alquiler.

En cuanto a los beneficios fiscales para promotores, subraya que "no se trata ni muchísimo menos de especular" e ironiza con que no entiende esa palabra en este contexto. "No entiendo qué especulación puede haber en poner viviendas vacías en régimen de alquiler", afirma. "El precio del alquiler es libre. Si aquí en Galicia pones un precio del alquiler que está por las nubes, esa vivienda no va a ser alquilada", sostiene.