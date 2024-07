Fallece el joven investigador de la USC que tuvo un accidente en un rocódromo de Santiago

O IGFAE lamenta comunicar o falecemento de Arnau Brossa Gonzalo, investigador posdoutoral do centro que traballaba no experimento LHCb do CERN.



As súas amizades botarán moito en falta a súa calidez, amabilidade, dedicación, intelixencia e capacidade.



