Rueda llama a "engrandecer Galicia" y a la "cultura del pacto" en las Medallas Castelao

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido "cultivar la cultura del pacto" y "desterrar el miedo al acuerdo" que, en su opinión, "constituyen una obligación para todos los gallegos", en particular, para aquellos que desempeñan "responsabilidades públicas".

Así lo ha manifestado este viernes en el acto de entrega de las Medallas Castelao 2024, que se ha celebrado en San Domingos de Bonaval, y que distinguen a los gallegos que han hecho contribuciones singulares "merecedoras de este reconocimiento. "Unas y otros han sido y son ejemplo del proceder que caracteriza a los 'buenos y generosos' a los que rendimos tributo en nuestro himno", ha aseverado.

En esta edición, los galardonados han sido el grupo de pandeireteiras Leilía; el deportista compostelano Borja Golán; elfundador y presidente de Hotusa, Amancio López Seijas; la activista viguesa Maite Isla, presidenta de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara); y la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega).

Al acto de entrega, presidida por el presidente autonómico, han asistido el resto de miembros del Gobierno gallego; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o el presidente de la RAG, Víctor Freixanes, entre otras autoridades.

Llamamiento a "engrandecer Galicia"

Rueda inició su intervención recordando el Estatuto de Autonomía de Galicia, "que fue refrendado, pero nunca promulgado", el titular del Gobierno gallego ha recordado que tal día como hoy, 40 años atrás, retornaron a Galicia los restos de Castelao.

Además, Rueda ha reivindicado una Galicia "española, europea y universal", así como "siempre americana y particularmente próxima al universo lusófono". "Una Galicia abierta al mundo, que a todos recibe con los brazos abiertos, que tiene muy en cuenta nuestro pasado emigrante, o por la condición de meta de la ruta jacobea que ha vertebrado el viejo continente europeo", ha manifestado.

Así, ha hecho un llamamiento a "engrandecer Galicia", cada uno, ha dicho, "desde sus responsabilidades". En concreto, se ha referido al "galleguismo transversal e integrador que ha guiado el asentamiento y posterior consolidación de la autonomía"; a la búsqueda "del pacto y del entendimiento entre personas de ideologías divergentes que sustentó el éxito de la transición"; a la "ejemplaridad" de la monarquía "encarnada en la figura del Rey Felipe VI"; o a la "cultura del esfuerzo".

"Cultivar la cultura del pacto y desterrar el miedo al acuerdo se erigen como un objetivo compartido; constituyen una obligación para todas las gallegas y gallegos que desempeñamos responsabilidades públicas. Un objetivo y una obligación que reafirmamos y en los que comprometemos nuestra palabra", ha señalado.

Los galardonados

La Medalla Castelao es una condecoración de carácter civil otorgada por la Xunta a las personalidades e instituciones que destacan por su trabajo en el ámbito artístico, literario, deportivo, económico o intelectual.

Las primeras en recoger su medalla fueron las seis integrantes de Leilía -Ana, Rosario, Montse, Felisa, Patricia y Mercedes-de las que destacaron que es uno de los primeros grupos de pandeireteiras, que abrieron camino a muchos artistas y agrupaciones y que después de 30 años, se retiran de los escenarios.

"Para Leilía é unha honra enorme estar hoxe aquí, recibindo esta medalla Castelao. Polos finais dos anos 80 fomos polas aldeas, buscando mulleres maiores que nos ensinaran cantos e coplas. Queremos compartir esta medalla con elas", ha agradecido Ana Rodríguez, quien finalizó su intervención acordándose de Castelao. "Alá onde estea Castelao, se nos está vendo, seguro que ten un sorriso na boca. Algo que estivo denostado, hoxe brilla con luz propia".

El siguiente en recibir el reconocimiento fue el deportista compostelano Borja Golán, de quien han destacado que es el mejor jugador de squash de todos los tiempos. Dos veces campeón de Europa y 16 veces campeón de España, Golán se ha retirado el pasado 2023.

"Fun e son moi afortunado, puiden vivir facendo o que máis me gustaba. Sempre o tiven claro, escollín o mellor deporte, o mellor lugar para adestrar e o mellor lugar para traballar e vivir".

Tras el deportista, se hizo entrega de la medalla al fundador y presidente de Hotusa, Amancio López Seijas, de quien destacaron el ejemplo de empresario que supo convertir un pequeño negocio en una empresa que se mantiene y que en la actualidad da trabajo a 6.000 personas, 700 de ellas en Galicia.

"Tres cuartas partes da medalla son para meus pais e para meus irmáns", ha empezado el empresario chantadino, quien ha destacado la importancia de las personas en las empresas. "Os empresarios non somos homes de negocio, nin financeiros ou administradores. Somos empresarios que crean riqueza, unha riqueza que logo se reparte".

La siguiente en recibir la distinción fue la viguesa Maite Isla, en representación de la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui que organiza, en otros programas, Vacaciones en paz. Gracias a este programa, 300 niñas y niños pasarán este verano junto a familias en Galicia, lo que sitúa a nuestra comunidad como la segunda que más niños acoge en periodo estival.

"Recibo esta medalla no nome dos milleiros de galegos que traballamos ano a ano para mellorar a vida dos saharauis que viven no exilio", ha señalado Isla, quien finalizó con un deseo: "Que esta medalla sirva para visibilidar a causa do poboo saharaui e que máis pronto que tarde poidan volver a súa terra".

Tras ella, fue el turno para la Asociación de Médicos Galegos (ASOMEGA), que celebra su 30 aniversario y que cuenta con miembros en los cinco continentes. La asociación tiene como fin conectar a profesionales de la medicina gallegos o vinculudos con Galicia.

Su presidente, Julio Ancochea, ha destacado que esta es la primera vez que se entrega la Medalla Castelao a un colectivo dedicado a la medicina. "Desde Asomega creemos que el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños; creemos en la medicina, la ciencia, el arte, pero también en los afectos. Sin sentimientos, no hay afectos", ha aseverado.